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فيرشتابن: هوندا منحت ريد بُل أمراً "لم نحظَ به من قبل"

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فيرشتابن: هوندا منحت ريد بُل أمراً "لم نحظَ به من قبل"
01-12-2019

يرى ماكس فيرشتابن أن هوندا منحت فريقه ريد بُل أمراً "لم يحظَ به من قبل" وذلك بعد تجاوز الأهداف المقررة لموسم 2019 الجاري في الفورمولا واحد.

يقف فيرشتابن على مسافة قصيرة من حسم المركز الثالث ضمن ترتيب السائقين في البطولة، إذ لم يبقَ إلا جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لهذا الموسم، وستكون تلك أفضل نتيجة له في الفورمولا واحد.

ونجح الهولندي بإحراز الفوز في ثلاثة سباقات وحقق قطب الانطلاق الأول مرتَين هذا الموسم، ليعادل أفضل مجموع نقاط له مع ريد بُل عندما كانت تستعين بمحركات رينو منذ حقبة المحركات الهجينة التي بدأت عام 2014.

وضمن معرض كلامه مع مجموعة مختارة من وسائل الإعلام من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال إعلان هوندا التزامها بالعمل مع ريد بُل حتى 2021 على الأقل، قال فيرشتابن: "من الصعب على الدوام الحكم حيال تخطي أو تجاوز الأهداف المقررة".

وأكمل: "لكن ما أعتقد أنه إيجابي جداً، أننا حددنا أهدافاً لهذا الموسم ولطالما كنا ضمن أو أعلى من المستوى الذي كنا نستهدفه، الأمر الذي لم نحظَ به من قبل".

وتابع: "لذا هذا هو الأمر الجيد. لطالما كانوا (هوندا) صادقين جداً حيال ما نحصل عليه، وفي بعض الأحيان كنا نحصل على أفضل بقليل (مما يقولون لنا)".

وأردف: "إنهم يعملون طوال الوقت بالطاقة القصوى، كما أن التحسينات التي حصلنا عليها مع آخر محركَين كانت كبيرة".

واسترسل: "نحن قريبون جداً من مرسيدس. ربما في البرازيل بدا وكأننا أسرع على المقاطع المستقيمة، لكن لا بد من أخذ مستويات الارتكازية بعين الاعتبار".

وكانت هوندا قد قدمت ثلاثة تحديثات في 2019 بالمقارنة مع تحديثَين قدمتهما مرسيدس وفيراري، إذ لم تكن تتوقع إمكانية إكمال هذا الموسم ضمن العدد المتاح من وحدات الطاقة.

حيث اعترف فيرشتابن بأنه كان "مسروراً جداً" من أداء وموثوقية محرك هوندا.

فقال: "لم ننسحب على الإطلاق بسبب مشكلة في محرك هوندا، لذا أعتقد أن هذه نقطة إيجابية جداً".

وأكمل: "لقد خسرنا الكثير من النقاط بسبب مشاكل الموثوقية في الماضية، سواء لناحية المحرك أو الهيكل، وأعتقد أننا تحسّنّا في كلا الجانبين".

وتابع: "أنا مسرور جداً لأنه وفي نهاية المطاف إن أردت المنافسة على لقب العالم، لا يمكنك الانسحاب بسبب تلك الأمور. لقد حققوا قفزة هائلة إلى الأمام".

واختتم: "لذا، يبدو الوضع واعداً للموسم المقبل".

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جائزة أبوظبي الكبرى

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