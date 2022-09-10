فيرشتابن: هنالك "فرصة جيدة" للتغلب على لوكلير رغم العقوبة

حلّ حامل اللقب ثانيًا في تصفيات اليوم على حلبة مونزا بفارق 0.145 ثانية خلف لوكلير، بينما تواجد كارلوس ساينز ثالثًا بفارق 0.268 ثانية.

لكن فيرشتابن يحمل عقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله بعد تغيير محرك الاحتراق الداخلي في وحدة طاقته.

ويرى الهولندي أنه خسر فرصة حصد قطب الانطلاق الأول بسبب الافتقار للسرعة القُصوى وخسارة التماسك خلال المقطع الأول مع اعتماد سيارته لجناح خلفي بارتكازية أعلى.

مع ذلك، فقد اعترف فيرشتابن بأن ذلك سيؤتي أكله في السباق حيث يتوقع أن يواجه تآكلًا أقل للإطارات بالمقارنة مع ثنائي فيراري الذي يرى بأنهما قد عانيا مع الإطارات على كميات الوقود الأعلى.

وعند سؤاله إذا ما كان مسرورًا بالتغييرات التي أدخلتها ريد بُل على السيارات، قال فيرشتابن: "أعتقد أننا ما نزال نملك سرعة قُصوى جيدة للغاية بالمقارنة مع بعض السيارات الأخرى".

وأضاف: "سيارتا فيراري أسرع منا بعض الشيء على المقاطع المستقيمة، لكنني ما أزال أتوقع أن نتمكن من التقدم إلى الأمام".

وتابع: "بمجرد أن أقترب من شارل، ستبدأ المعركة، وسنعتمد حينها أكثر على التوازن خلال المنعطفات".

وأكمل: "لقد اخترنا بالطبع أن نجعل الارتكازية أعلى بعض الشيء بالمقارنة مع الآخرين، لكن تلك بدت الخطوة الصائبة، ولا سيما على هذه الحلبة، كما أن التصفيات تختلف عن السباق بعض الشيء".

واختتم: "أنا بحاجة فقط لتجاوز السيارات بيننا سريعًا ومن ثم أعقتد بأنه ستكون لدينا فرصة جيدة".