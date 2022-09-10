فيرشتابن: هنالك "فرصة جيدة" للتغلب على لوكلير رغم العقوبة
يعتقد ماكس فيرشتابن أن تعديلات ريد بُل على إعدادات السيارة لجائزة إيطاليا الكبرى تتركه مع "فرصة جيدة" للتغلب على عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق والتقدم على المنطلق أولًا شارل لوكلير نحو الفوز.
حلّ حامل اللقب ثانيًا في تصفيات اليوم على حلبة مونزا بفارق 0.145 ثانية خلف لوكلير، بينما تواجد كارلوس ساينز ثالثًا بفارق 0.268 ثانية.
لكن فيرشتابن يحمل عقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله بعد تغيير محرك الاحتراق الداخلي في وحدة طاقته.
ويرى الهولندي أنه خسر فرصة حصد قطب الانطلاق الأول بسبب الافتقار للسرعة القُصوى وخسارة التماسك خلال المقطع الأول مع اعتماد سيارته لجناح خلفي بارتكازية أعلى.
مع ذلك، فقد اعترف فيرشتابن بأن ذلك سيؤتي أكله في السباق حيث يتوقع أن يواجه تآكلًا أقل للإطارات بالمقارنة مع ثنائي فيراري الذي يرى بأنهما قد عانيا مع الإطارات على كميات الوقود الأعلى.
وعند سؤاله إذا ما كان مسرورًا بالتغييرات التي أدخلتها ريد بُل على السيارات، قال فيرشتابن: "أعتقد أننا ما نزال نملك سرعة قُصوى جيدة للغاية بالمقارنة مع بعض السيارات الأخرى".
وأضاف: "سيارتا فيراري أسرع منا بعض الشيء على المقاطع المستقيمة، لكنني ما أزال أتوقع أن نتمكن من التقدم إلى الأمام".
وتابع: "بمجرد أن أقترب من شارل، ستبدأ المعركة، وسنعتمد حينها أكثر على التوازن خلال المنعطفات".
وأكمل: "لقد اخترنا بالطبع أن نجعل الارتكازية أعلى بعض الشيء بالمقارنة مع الآخرين، لكن تلك بدت الخطوة الصائبة، ولا سيما على هذه الحلبة، كما أن التصفيات تختلف عن السباق بعض الشيء".
واختتم: "أنا بحاجة فقط لتجاوز السيارات بيننا سريعًا ومن ثم أعقتد بأنه ستكون لدينا فرصة جيدة".
لوكلير: قطب الانطلاق الأوّل في مونزا "مفاجأة رائعة"
راسل يشعر أنه "لا يستحق" مركز الانطلاق الثاني بعد التصفيات "المحبطة" في مونزا
أحدث الأخبار
فيرشتابن يُقلّل من شأن صافرات استهجان الجماهير في إيطاليا
قال ماكس فيرشتابن أنّ صافرات الاستهجان بعد فوزه بجائزة إيطاليا الكبرى "لن تُفسد يومه" بعد تعبير الجماهير عن إحباطها حيال طريقة انتهاء السباق.
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة إيطاليا الكبرى 2022
وضع ماكس فيرشتابن يدًا على كأس بطولة العالم للفورمولا واحد لموسم 2022 بعد انتصاره في مونزا من خلال أداءٍ رائع من ريد بُل.
"فيا" تشرح سبب انتهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى خلف سيارة الأمان
شرحت "فيا" سبب عدم استئنافها لسباق جائزة إيطاليا الكبرى الذي انتهى خلف سيارة الأمان اليوم الأحد، ما أمّن الفوز لصالح ماكس فيرشتابن.
هورنر: كان هناك وقت كافٍ لاستئناف سباق مونزا
يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه كان ليكون هناك وقتٌ كافٍ لإعادة انطلاق سباق جائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد الذي انتهى خلف سيارة الأمان.