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فيرشتابن: هنالك "خطب ما" على سيارة ريد بُل

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فيرشتابن: هنالك "خطب ما" على سيارة ريد بُل
18-07-2020

اعترف ماكس فيرشتابن بأنّ فريقه ريد بُل ما يزال يعاني لبلوغ توازن مريح على السيارة، حيث تأهّل الهولندي بالمركز السابع في سباق جائزة المجر الكبرى.

وصلت ريد بُل إلى المجر وهي المرشّحة لتكون أقرب الملاحقين لمرسيدس ضمن الجولة الثالثة من موسم 2020، لكنّ فيرشتابن لم يتمكن سوى من التأهّل على صف الانطلاق الرابع خلف سائقي مرسيدس، ريسينغ بوينت وفيراري، وبفارق أكثر من 1.4 ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأوّل لويس هاميلتون.

وبعد اعترافه بأنّ ريد بُل ينتظرها "الكثير من العمل" إثر تجارب الجمعة الحرة، وصف فيرشتابن أداء فريقه في التصفيات "بالمخيب للآمال".

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حيث قال: "لا اعلم لماذا يحدث هذا، ولكن من الواضح بأنّ هنالك خطب ما على السيارة وأمر ما لا يعمل بالشكل المطلوب مقارنة بالعام الماضي حيث حظينا هنا بتوازن جيّد للغاية".

وأضاف: "كان الوضع صعبًا هنا طيلة نهاية الأسبوع، ومن الصعب فهم ما يحدث. جرّبنا الكثير من الأمور، لكن الحزمة ما تزال عصيّة ولا تعلم، لذلك كانت التصفيات مخيبة للآمال اليوم".

وتابع: "الوتيرة متقاربة بوجه عام بين الفرق، لذلك علينا الانتظار، كما أنّنا لن ننطلق كذلك على أفضل تركيبة من الإطارات للسباق، لكن علينا التعامل مع ذلك الواقع. سأحاول بذل أفضل ما لديّ لنرى الموقع الذي سنتواجد فيه، لكنّ التجاوز هنا صعب للغاية على أيّة حال".

في المقابل، بدا زميل فيرشتابن بالفريق أليكسندر ألبون يعاني على نحوٍ أسوأ من مشكلة توازن السيارة في التصفيات، حيث خرج من القسم الثاني ليتأهّل بالمركز الـ 13، وذلك بعد تذمّره من ضرر على الجناح الأمامي.

وقال ألبون أنّ مشاكله لم تكن من جانب معيّن، وأنّه يرغب التحدث مع فريقه للوصول إلى حل لتلك المشاكل.

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"الأمر نتاج مجموعة من العوامل، حيث لم أتمكّن من القيام بلفّة جيّدة كذلك. نحن بحاجة فقط إلى الجلوس سوية مع الفريق ومناقشة الوضع لنستعد بشكل أفضل في المرة المُقبلة" قال ألبون.

وأكمل: "كان الوضع أفضل في التجارب الحرّة الثالثة، ولم يكن كذلك في التصفيات، لذلك أنا بحاجة لمعرفة ما يحدث وفهمه على نحوٍ أفضل".

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