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فيرشتابن: هناك نقاط ضعف في سيارة ريد بُل لن تُحلّ إلّا خلال الفترة الشتوية

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فيرشتابن: هناك نقاط ضعف في سيارة ريد بُل لن تُحلّ إلّا خلال الفترة الشتوية

قال ماكس فيرشتابن أنّه غير منفطر القلق إزاء عدم تمكّن ريد بُل من تقليص الفجوة بشكلٍ كامل مع مرسيدس، وذلك في ظلّ وجود نقاط ضعفٍ في سيارة "آر.بي16" لا يُمكن معالجتها حتّى 2021.

بالرغم من أنّ مرسيدس أوقفت برنامج تطوير سيارتها الحاليّة منذ بضعة أشهر من أجل التركيز على سيارة العام المقبل، فإنّ الصانع الألمانيّ حافظ على أفضليّته على صعيد الوتيرة.

وحلّ فيرشتابن ثالثًا في تصفيات البحرين نهاية الأسبوع الجاري بفارق 0.414 ثانية عن لويس هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

لكن في حين أنّ فيرشتابن يودّ الاقتراب أكثر من مرسيدس، فإنّه يعي أنّ هناك بعض المشاكل في سيارة "آر.بي16" لا يُمكن معالجتها حتّى الشتاء المقبل.

وقال الهولندي: "نضغط بأقصى طاقة بالطبع من أجل تقليص الفارق، لكنّنا نعلم أنّ هناك بعض نقاط الضعف في السيارة ولا يُمكننا حلّها هذا العام، لذا علينا الانتظار حتّى العام المقبل".

وأكمل: "بالطبع أودّ أن أكون أقرب، لكنّنا نتعلّم المزيد حول هذه السيارة. بالطبع نعلم أنّ علينا إجراء بعض التغييرات للعام المقبل وسنُحاول جمع كلّ شيء معًا في العام المقبل على أمل أن نكون أقرب".

وبالرغم من أنّ على سيارات 2021 استخدام ذات هياكل 2021، فإنّه سيُسمح للفرق بإجراء تغييرات انسيابيّة، وهو جانبٌ تفوّقت فيه ريد بُل عادة.

وفي حين أنّ مرسيدس توقّفت عن جلب التحديثات منذ فترة، فإنّ هاميلتون يعتقد بأنّ الحظيرة الألمانيّة كانت قادرة على استخراج المزيد من السرعة من سيارتها في الأشهر الأخيرة بفضل فهمٍ أفضل لها.

وقال: "في حين أنّنا لم نجلب أيّة تحديثات، فإنّنا واصلنا تحسين السيارة طوال الموسم، خاصة بعد أن توقّفنا عن تطوير السيارة كوننا نفهم الإطارات أكثر والحزمة بأكملها أكثر فأكثر".

وأضاف: "أعتقد بأنّها كانت عمليّة مثيرة للاهتمام حقًا. أعتقد بأنّنا في موقعٍ جيّد على صعيد محاولة التحضير للعام المقبل، لكنّني لم أتواجد في نفق الهواء أو أيّ شيء. لم أتواجد في المصنع هذا العام، لذا ليست لديّ فكرة عن الحزمة المقبلة، لكنّني أثق بالفريق في المصنع".

وأكمل: "لكنكم شاهدتم ريد بُل تُواصل التحسّن، أعتقد بأنّ لديهم سيارة جيّدة جدًا وربّما من خلال بعض تطوير المحرّك ستكون أقرب في العام المقبل".

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