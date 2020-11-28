فيرشتابن: هزيمة مرسيدس ستكون "مهمة صعبة" في سباق البحرين

قدم ماكس فيرشتابن وتيرة جيدة طوال التجارب الحرة لجائزة البحرين الكبرى حيث تمكن من تصدر التجارب الحرة الثالثة، لكنّه واجه صعوبة في التفوق على مرسيدس خلال التصفيات.

واكتفى سائق فيرشتابن بالمركز الثالث خلف لويس هاميلتون - الذي أحرز قطب الانطلاق الأول وسجّل زمناً قياسياً في لفته السريعة، وكذلك فالتيري بوتاس الذي تأهل ثانياً.

ويرى الهولنديّ أن مرسيدس قد حسّنت وتيرتها بالفعل مقارنة بالتجارب الحرة، على الحلبة التي تعتبر صعبة على الإطارات.

فقال معلقاً على فرص منافسة مرسيدس: "تلك مهمة صعبة بعض الشيء، أعتقد أنهم وبالتأكيد حسّنوا وتيرتهم في التصفيات، وكذلك في الغد ستكون هزيمتهم مهمة صعبة".

وأكمل: "لكن لدينا مجموعات مختلفة من الإطارات وسنرى إن كان ذلك سيسير لمصلحتنا أم لا".

وأردف: "آمل أن يكون سباقاً حماسياً، أعتقد أن ذلك هو الأمر الأهم".

ولا يعتقد فيرشتابن أنه كان بوسعه تحسين زمنه أكثر من ذلك، فقال: "كلا لا أعتقد ذلك. كانت لفة جيدة للغاية. كان هناك انخفاض بسيط في التماسك الخلفي ضمن المنعطفات منخفضة السرعة".

وأكمل: "لكن بشكل عام كانت تصفيات جيدة، سنرى كيف سيسير السباق يوم الغد".

واسترسل: "إنها حلبة صعبة جداً على الإطارات، لذا آمل أن نتمكن من تقديم الأداء الجيد".

وتعقيباً على الحماية التي يؤمنها لهُ تأهلُ زميله أليكسندر ألبون خلفه على شبكة الانطلاق، قال فيرشتابن : "سنرى كيف ستسير الأمور".

واختتم: "أحاول التركيز على نفسي، والبقاء قريباً من مرسيدس ومن ثم سنرى بعدها إن كان هناك منافسون خلفنا".