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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار

فيرشتابن: هاميلتون لم يترك لي مكانًا أتحرك إليه

ألقى ماكس فيرشتابن باللوم على لويس هاميلتون في دفعه عبر الحفف الجانبية عند المنعطف المزدوج الأول على حلبة مونزا وأنّ ذلك هو ما تسبب بحادثتهما في سباق جائزة إيطاليا الكبرى.

فيرشتابن: هاميلتون لم يترك لي مكانًا أتحرك إليه

كان الهولندي ومنافسه على اللقب هاميلتون يتنافسان على مركز على المسار بعد سلسلة التوقفات الأولى، حيث تواجدا جنبًا إلى جنب بعد الخروج من خط الحظائر.

وقد دافع هاميلتون عن الخط الداخلي بالتوجّه إلى المنعطف المزدوج الأول، في الوقت الذي حاول فيه فيرشتابن التقدم من الجهة الخارجية والحصول على رأس المنعطف من أجل المخرج الأيسر.

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مع ذلك، خرج سائق ريد بُل على الحفف الجانبية وارتفعت سيارته أعلى سيارة هاميلتون، ما تسبب بانسحاب كليهما على الفور من السباق.

وقد أصرّ فيرشتابن على أنّه كانت هنالك مساحة كبيرة للثنائي للتحرك جنبًا إلى جنب، لكنّه قال بأنّ الحادثة أصبحت حتمية بمجرد أن تمّ دفعه على حفف "النقانق".

فقال: "لقد أدركنا أننا سنكون قريبين بالتوجه إلى المنعطف الأول. فيما تعيّن عليه قطع المسار بعد الخط الأبيض (عند مخرج خط الحظائر)، وتعين عليّ المواصلة إلى القسم الأخضر كي لا أحتك به".

وأضاف: "تقدمت من الجهة الخارجية، وبالطبّع أدرك هو ما أنوي القيام به، لذلك واصل الضغط عليّ ودفعي. لم أتوقع أن يواصل فعل ذلك، أن يضغط ويضغط ويضغط، كونه لم يكن حتى بحاجة لذلك".

وتابع: "حتى وإذا ما كان ترك مسافة عرض سيارة فقط، كنّا لنتسابق خارجين من المنعطف الثاني على أية حال. وأعتقد بأنه كذلك كان ليتواجد في المقدمة على الأرجح".

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وأكمل: "لكنه واصل دفعي بشكل أوسع وأوسع، وعند مرحلة ما، لم يكن لدي مكان أتحرك إليه. لقد دفعني إلى حفف النقانق، ولهذا في النهاية احتككنا ببعضنا البعض بسبب الإطار الخلفي".

وعند سؤاله إذا ما يخطط للتحدث إلى هاميلتون بشكل خاص حول ما حدث، قال الهولندي: "أعتقد بأننا محترفان بالقدر الكافي لتجاوز ذلك والمُضي قُدمًا".

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