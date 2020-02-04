فيرشتابن: هاميلتون سائق جيد لكنه ليس "لا يُقهر"

مع تقديم الهولندي لأداءٍ جيد خلال أول موسم لفريقه ريد بُل مع محركات هوندا اليابانية وإحرازه لثلاثة انتصارات، يضع فيرشتابن نصب عينيه هدف المنافسة على لقب العالم لموسم 2020 في الفئة الأولى.

وبالرغم أن منافسه الأساسي هاميلتون قدم أداءً استثنائياً الموسم المنصرم ليحسم لقبه السادس، لكن فيرشتابن يرى أن الوضع سيكون مختلفاً جداً في حال بدأت ريد بُل بالضغط على البريطاني.

فقال على هامش حدث إعلاميّ لفريقه ريد بُل في لندن: "الفورمولا واحد تعتمد بشكل كبير للغاية على السيارة. على الأقل عندما يمكنك وضع الضغط عليهم، بالطبع، ذلك أصعب بكثير".

وأكمل: "إن لم تكن تعاني أي ضغط، حينها يمكنك على الدوام تقديم 97/98 بالمئة من دون أي خطأ، أو حتى جولة واحدة سيئة من أصل 21 أو 22".

وتابع: "لذا، حتى لو بدأنا بفارق عُشري ثانية (خلف مرسيدس)، يمكننا حقاً تسليط الضغط عليهم. بالطبع، أود أن أبدأ مباشرة بهذه الطريقة لأنه وحينها ستكون المعركة مشتعلة بالفعل".

وبينما نجح هاميلتون بحسم لقبه السادس في الفورمولا واحد ما يضعه في مصاف أعظم سائقي البطولة في تاريخها، لكن فيرشتابن لا يرى في البريطاني بطلاً "لا يُقهر".

حيث قال: "لويس جيد جداً، إنه وبالتأكيد من بين الأفضل، لكنه ليس ’لا يُقهر’".

بالمقابل، أكد فيرشتابن أن الأجواء ضمن صفوف ريد بُل إيجابية حيال الجهود التي بذلوها خلال العطلة الشتوية.

فقال: "أعتقد أن العام الماضي كان جيداً، خاصة وأنه كان مرحلة انتقالية، وكان واعداً للغاية. نود حقاً تسليط الضغط على المنافسين وخاصة مرسيدس، وأعتقد أننا قادرون على ذلك".

وتابع: "بالطبع، علينا الانتظار لنرى الأداء خلال التجارب الشتوية، لكنني أتطلع قدماً للأمام. الكل متحمس. الكل متحفز، خاصة بعد الموسم المنصرم. أعتقد أننا كنا تنافسيين بشكل كبير".

واستكمل: "كنا نعلم أن علينا العمل، لكن لا يمكن حل كل شيء خلال أسبوعين أو ثلاثة فقط، لذلك جربنا بضعة أمور، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح".

واسترسل: "لكن بالطبع، يعود الأمر لنا لرفع وتيرة التطوير أكثر من مرسيدس وفيراري خلال الفترة الشتوية. علينا أن نبدأ بشكل قوي خلال السباق الافتتاحي، علينا المنافسة هناك".

وبينما أشار الهولندي إلى أن هاميلتون قابل للمنافسة عبر تسليط الضغط عليه بشكل أكبر خلال الموسم، لكنه يرى أن فريقه ريد بُل يعمل بشكل أفضل حين تكون مستويات التوتر في أقصاها.

حيث قال: "في ظروف عصيبة مثل البرازيل على سبيل المثال، لكن في بعض السباقات الأخرى الصعبة كذلك مثل ألمانيا، يمكننا أن نرى أن الفريق تميّز حقاً بالمقارنة مع المنافسين".

واختتم: "لذا، أنا أتطلع قدماً إلى المنافسة المتقاربة، أنا واثق أنه بوسعنا القيام بعمل أفضل".