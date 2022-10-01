فيرشتابن: نفاد الوقود في تصفيات سنغافورة "لم يكن يجب أن يحدث"

شعر فيرشتابن أنّه فقد فرصتين للظفر بقطب الانطلاق الأوّل بعد أن ألغى محاولته السابقة بسبب أوامر من فريقه ريد بُل، وذلك قبل أن تتبخّر محاولته الأخيرة عندما طُلبت منه العودة إلى خطّ الحظائر في لفّته الأخيرة في القسم الثالث.

وبعد عدم تسجيله لزمنٍ سريعٍ أخير في القسم الثالث، فقد انتهى به المطاف في المركز الثامن، بينما سينطلق غريمه شارل لوكلير من المركز الأوّل أمام سيرجيو بيريز.

وأكّد فيرشتابن أنّه أُمر بالدخول إلى خطّ الحظائر خلال لفّته الأخيرة لأنّ الوقود كان سينفد من سيارته، وهو ما كان ليعني شطب نتيجته من التصفيات وانطلاقه من آخر الترتيب.

وقال الهولندي لقناة "سكاي سبورتس اف1": "شعرت بذلك في اللفّة السابقة كذلك، لكنّهم طلبوا منّي إلغاءها لذا قلت لا بأس بوسعنا إكمال محاولة أخرى، لكنّهم طلبوا مني دخول خطّ الحظائر في اللفّة الأخيرة وأدركت ما سيحدث. نفد منّا الوقود".

وأضاف: "ذلك محبطٌ للغاية ولا يجب أن يحدث. حتّى عندما تكون كميّة الوقود منخفضة، أو لا تُخطّط لإكمال تلك الفّات الستّ. كان علينا الانتباه لذلك في وقتٍ أبكر".

وأردف: "لست سعيدًا على الإطلاق في الوقت الحاضر. أعلم بالطبع أنّ هذا جهدٌ جماعي للفريق، ويُمكن أن أرتكب أخطاءً، ويُمكن أن نرتكب أخطاءً كفريق، لكنّ ذلك غير مقبولٍ مطلقًا. بالطبع تتعلّم من هذا لكنّ هذا أمرٌ سيّئ حقًا. لم يكن من المفترض أن يحدث هذا".

وبالرغم من فوزه بالسباقات الخمسة الماضية، بما فيها المجر التي انطلق فيها من المركز العاشر، وبلجيكا من المركز الـ 14، وإيطاليا من السابع، لا يبدو فيرشتابن متفائلًا للغاية حيال فرصه للفوز في سنغافورة بالنظر إلى خصائص الحلبة.

وقال: "إنّها حلبة أشبه بموناكو، من الصعب للغاية التجاوز هنا، يُمكنك التقدّم ربّما من خلال الاستراتيجيّة، لكنّني لست في مزاجٍ للتفكير في سباق الغد الآن. سأبذل كلّ ما لديّ عندما أدخل السيارة غدًا، لكنّني محبطٌ للغاية الآن".