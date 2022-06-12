فيرشتابن: نعاني بشكلٍ أكبر للتوصّل إلى التوازن المثالي على حلبات الشوارع

تفوّق سيرجيو بيريز على زميله فيرشتابن في التصفيات في موناكو وباكو، حيث قال الهولندي بأنّه منذ بداية العام فإنّه واجه مشاكل في الهجوم على المنعطفات عندما يكون على الحدود القصوى في التصفيات، واكتشف أنّ ذلك يزداد صعوبة في المنعطفات الضيّقة على حلبتَي الشوارع حتّى الآن.

وقال: "الأمر على حاله بشكلٍ عام. تحسّن الوضع قليلًا، لكنّ الجميع يدخل في نسقٍ معيّن. نحتاج لتحقيق خطوة أخرى إلى الأمام لاستخراج المزيد من السيارة على مدار اللفّة الواحدة، وهو ما لسنا قادرين على فعله حاليًا".

وأكمل: "هناك أشياء معيّنة يُمكننا تعديلها، والنظر في الإعدادات وتلك الأمور. يُمكن أن يُساعد ذلك قليلًا، لكن بالنظر إلى طريقة بناء السيارة لهذا العام، فمن الواضح أنّه من الصعب تعديل ذلك".

وعندما سُئل إن كان يُواجه صعوبة على الحلبات المحدودة بالجدران بالنظر إلى أداء بيريز مؤخّرًا، أجاب: "أعتقد ذلك. ليس الأمر متعلّقًا بالجدران بالضرورة، لكن شكل المنعطفات".

وأردف: "إنّها أضيق وتميل إلى زاوية 90 درجة. تحتاج لسيارة تنعطف سريعًا، ولا يُمكنني حاليًا إيجاد توازنٍ جيّد بين المقدّمة والخلف".

واتّفق فيرشتابن مع تقييم أنّ سيارة "آر.بي18" هي الأصعب طوال فترة تواجده مع ريد بُل: "إنّها مبنيّة على نحوٍ مختلف، ومبنيّة على فلسفة مختلفة عن الأعوام القليلة الماضي".

وأصرّ فيرشتابن على أنّه غير قلقٍ حيال الخسارة أمام زميله لعطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي.

وقال في هذا الصدد: "يُمكن أن يحدث ذلك، ليست كارثة بالطبع، من الجيّد دائمًا تواجد السيارتين في الأمام. لكن لو كان شعوري أفضل بالسيارة لنافست على قطب الانطلاق الأوّل كذلك، وتلك هي المشكلة الآن".

وفي ما يتعلّق باستفادة ريد بُل من أفضليّتها على صعيد السرعة القصوى في سباق الأحد، أجاب: "آمل أن يُساعد ذلك بالطبع، لكنّ فيراري قويّة جدًا في المقطع الثاني. إن تمكّنوا من توسيع الفارق هناك، فإنّ السرعة القصوى لن تكون مهمّة للغاية".

وأكمل: "أعتقد بأنّ فيراري سريعة على صعيد المسافات الطويلة كذلك. ربّما يُمكنهم تقديم أداء أفضل قليلًا في التصفيات، لكنّهم سيكونون أقوياء للغاية في السباق كذلك".