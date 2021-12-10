فيرشتابن: نظرتي تجاه هاميلتون ومرسيدس تغيرت نحو الأسوأ

مع تصاعد حدة المنافسة على اللقب بين فريقي ريد بُل ومرسيدس وصولاً إلى الجولة الختامية في أبوظبي، لمّح فيرشتابن إلى أنه غير مرتاحٍ حيال الكيفية التي سارت بها الأمور هذا الموسم.

وبعد الحوادث على المسار في جولات بريطانيا، إيطاليا وكذلك جدة، إضافة إلى الشبهات التي أحاطت بتصميم الجانح الخلفي لسيارة مرسيدس، اعترف فيرشتابن أن نظرته حيال منافسه وفريق مرسيدس، قد تغيرت.

فقال: "نعم لقد تغيرت جداً. وليس بشكل إيجابي".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار بيرني إكليستون عرّاب الفورمولا واحد ورئيسها الفخري السابق إلى أن هاميلتون ومرسيدس "يتنمّران" على فيرشتابن، حيال الطريقة التي يوجهان الانتقادات اليه.

وحين سُئِل حيال رأيه بتلك التعليقات، ردّ فيرشتابن: "من الواضح أنه يشعر بأن هناك أمراً ما غير صحيح. بالنسبة لي، لا أشعر بالتنمّر. لكنني أعتقد أن ما يجري حالياً غير صحيح".

وأشار الهولندي إلى أنه من غير العدل توجيه الأصابع إليه من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حيال أسلوب قيادته، بينما كان هاميلتون قريباً من تلقي تحذير عندما دفعه خارج المسار في المملكة العربية السعودية.

فقال: "قام الآخرون تماماً بما قمتُ به ولم يتلقوا أي تحذير. كلاً منا كان خارج المسار في جدة، خارج الخط الأبيض في المنعطف الأول، وبطريقة ما وجدوا أنني أنا المخطئ لوحدي، وهذا ما لا أتفق معه. من ثم كانت هناك تلك العقوبة الثانية، والتي لا أتفق معها".

وأردف: "لاحقاً، دفعني خارج المسار. حتى أنه نظر إليَّ ضمن مرآته، ولم ينعطف! من ثم دفعني خارج الخط الأبيض. وتلقى تحذيراً فقط حيال ذلك".

وتابع: "بالتأكيد، ليس من المفترض أن تكون الأمور هكذا. باعتقادي ذلك غير عادل، لأنه يبدو وكأن السائقين الآخرين بوسعهم القيام بأمور مختلفة، لكنني أنا من يتلقى العقوبة".

من جهة أخرى، أوضح فيرشتابن أن شكوك ريد بُل حيال الجانح الخلفي لسيارة مرسيدس مبررة تماماً، بالرغم من عدم وجود أيّة طريقة لإثبات خرق السهام الفضية للقوانين في وقت مبكر من الموسم.

فقال: "بالطبع ستتواصل الفحوصات. للأسف، لا يمكننا إجراؤها للتأكد مما كان يجري في السباقات الماضية من الموسم، لأنه وبكل تأكيد كانت هناك بعض الأمور التي تجري في الخفاء. لكن نعم، هذا هو واقع الحال".

وبينما تصاعدت مؤخراً مخاوف من ازدياد حدة التوتر بين السائقين وربما انتهاء معركة اللقب بحادثة بينهما، لكنّ فيرشتابن أكد أنه يود الفوز باللقب بالطريقة الصحيحة.

فقال: "بالنسبة لي، أحاول أن أكون الأفضل وسأحاول الفوز في الجولة. هكذا هي الطريقة التي أريدها للفوز باللقب".

وأكمل: "لكن يخامرني شعور جيد للغاية. أنا مرتاح جداً، وصلتُ إلى هنا كي أفوز، وهذا ما كان عليه الحال في كل جولة".

واختتم: "هذا ما سأحاوله مجدداً في هذه الجولة. كما قلت سابقاً، بالتأكيد لن يغير ذلك من حياتي".