فيرشتابن: نحظى بشعور "أفضل بكثير" مع السيارة مقارنة بالأسبوع الماضي

تمكّن فيرشتابن من التفوّق على سائق مرسيدس ومتصدّر البطولة فالتيري بوتاس بفارق 4 أجزاء بالمئة من الثانية ليتصدّر الحصّة الثانية للتجارب الحرّة على حلبة ريد بُل رينغ اليوم الجمعة.

وقد تأثّر برنامج الهولندي في التجارب الحرة يوم الجمعة الماضي في النمسا بعد تعرّض سيارته لأضرار إثر صعودها على الحفف الجانبية، ليكتفي فقط بالمركز الثامن نهاية الأسبوع الماضي.

لكنّ فيرشتابن قال بأنّه أسعد بكثير مع سيارة "آر.بي16" نهاية هذا الأسبوع بعد برنامج مكثّف للفريق بعد ظهر اليوم.

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"حظينا بشعور أفضل بكثير مع السيارة من الجمعة الماضية. تعلّمنا أكثر عن السيارة كذلك" قال الهولندي.

وأضاف: "لم نكن سعداء للغاية الأسبوع الماضي، لذلك حاولنا إصلاح بعض الأمور. الوضع أفضل بكثير حتّى الآن، حيث يبدو بأنّنا اتّخذنا الوجهة الصحيحة".

هذا ويتوجّه فيرشتابن إلى سباق حلبة ريد بُل رينغ الثاني آملًا في العودة من الانسحاب المبكّر الذي شهده السباق الماضي إثر مشكلة على وحدة طاقته.

وكان سائق ريد بُل قادرًا على التقدّم أمام ثنائي مرسيدس في التجارب الثانية، في الوقت الذي عانى فيه الفريق الألماني مع سيارة لويس هاميلتون تحديدًا، حيث تراجعت للخلف.

"لا أعلم إذا كنا نملك الحزمة المناسبة للفوز بالسباق، سنعرف ذلك يوم الأحد" قال فيرشتابن.

وتابع: "سنرى في الغد كذلك خلال التصفيات، لكنّ اليوم كان إيجابيًا للغاية مقارنة بالأسبوع الماضي بكل تأكيد".

تجدر الإشارة إلى أنّ هنالك فرصة بأنّ يمنح زمن صدارة اليوم فيرشتابن قطب الانطلاق الأول للمرة الثالثة في مسيرته، في ظل توقعات بهطول أمطار غزيرة يوم الغد قد تتسبب في إلغاء التصفيات.

وبينما ما تزال هنالك الاحتمالية بأن تُقام التصفيات صباح يوم الأحد قُبيل السباق، إلّا أنّه قد تمّ إعلام الفرق بالفعل بإمكانية تحديد شبكة الانطلاق وفق نتائج التجارب الحرة الثانية.

لكن فيرشتابن يعتقد بأنّ الفورمولا واحد قادرة على إقامة التصفيات صباح يوم الأحد إذا ما تمّ إلغاء حصة التجارب التأهيلية في الغد.

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حيث قال: "يُمكن القول بأنني صاحب قطب الانطلاق الأوّل المؤقت حاليًا".

واختتم: "سنرى في الغد إذا ما كنّا سنخوض التصفيات. لكنني أعتقد بأنّه وإذا لم نتمكّن من ذلك، فسنجريها صباح يوم الأحد".