فيرشتابن: نتفلكس جعلت نوريس يبدو كالأخرق

رفض بطل العالم المشاركة في العرض، الذي أُذيع لأوّل مرّة في 2018 ويُسلّط الضوء على الموسم الأبق ضمن حوارات مع السائقين وأطقم الفرق، ضمن مواسمه الأخيرة.

وعلى إثر بثّ الموسم الرابع من السلسلة قبيل جائزة البحرين الكبرى الافتتاحيّة لموسم 2022، طُلب من السائقين تقديم ردود أفعالهم حيال طريقة عرضهم، حيث عبّر العديدون منهم عن مخاوف مشابهة لفيرشتابن الذي قال أنّ نسخة 2021 "اختلقت منافسات ثنائيّة غير موجودة على أرض الواقع".

وشاطره في ذلك كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري وكذلك نوريس، حيث تمّ عرض الأخير في الموسم الرابع في مشاهد متعلّقة بزميله في مكلارين دانيال ريكاردو، وتمّ تسليط الكثير من الضوء عليها.

ودفع إحباط السائقين ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة إلى القول في البحرين نهاية الأسبوع الماضي أنّه "سيتحدّث إلى نتفلكس" لأنّه "من الضروري أن لا تبتعد قصّة البرنامج عن الواقع".

وبحديثه في المؤتمر الصحفي قبل التجارب الحرّة الأولى لجائزة المملكة العربيّة السعوديّة الكبرى نهاية هذا الأسبوع، قال فيرشتابن أنّه "سعيدٌ بالحديث دائمًا"، وأنّه "لا يُعارض" مناقشة رؤيته للبرنامج مع دومينيكالي، قبل أن يُشير إلى مشاكل معيّنة مع العرض مُشبّهًا إيّاه ببرامج تلفزيون الواقع المتعلّقة بكيم كارداشيان.

وقال الهولندي: "شاهدت بعض الحلقات من الموسم الماضي وكنت متفاجئًا، وجدت نفسي فجأة أتحدّث في البرنامج".

وأضاف: "لكنّ تلك كانت تعليقات من موسم 2018 ربّما واستخدموها مجدّدًا، حول المعركة وما أودّ فعله. لكنّ ذلك ليس بالأمر الصواب. كان بوسعي أن أتفطّن إلى أنّ صوتي مختلف".

وأكمل: "كما أدركت أنّني كنت أتحدّث في البادوك في العديد من المرّات، وكانوا يلتقطون ذلك بالمصدح المكبّر. لذا سأكون حذرًا في ما أقوله في المستقبل".

وأردف: "هذا شيء مصطنع. وما لم أحبّذه شخصيًا كانت حلبة حول لاندو ودانيال، وأعتقد بأنّهما شخصان رائعان ولطيفان. لكنّهم جعلوا لاندو يبدو كالأخرق وهو ما ليس صحيحًا".

وواصل شرحه بالقول: "أعرف لاندو وأعتقد بأنّ الكثيرين يعرفون روحه المرحة، وطبعه رائع. لكن عندما تُشاهد الحلقة فستقول: من هذا الشاب، وما الذي يفعله؟ وعندما يُشاهدها أحدٌ لا يُتابع البطولة فلن يُحبّه. لماذا يحدث ذلك؟ تحصل فورًا على صورة خاطئة حول ذلك الشخص. وأعتقد بأنّ ذلك ما حدث لي في البداية".

كما أشار السائقون الآخرون بجوار ماكس في المؤتمر الصحفي إلى أنّ السلسلة "أفادت البطولة في البداية عبر زيادة شعبيّتها"، لكنّها بحاجة لان تكون أكثر دقّة في عرض الشخصيّات.