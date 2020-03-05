فيرشتابن: ميلان حلبة زاندفورت سيُشجّع على اتّباع خطوط مختلفة

بات سائق ريد بُل أوّل من يجوب الحلبة المحدّثة على متن سيارة جائزة كبرى عندما قاد سيارة ريد بُل "آر.بي8" من موسم 2012 عليها أمسٍ الأربعاء.

وبالحديث عن تجربته الأولى عند المنعطفَين المائلين، أوضح فيرشتابن أنّهما سيفرضان تحديًا كبيرًا على الجميع.

وقال الهولنديّ: "دائمًا ما اعتبرتها حلبة مذهلة للقيادة عليها، لكنّ الميلان يضيف بُعدًا جديدًا لها بكلّ تأكيد".

وأكمل: "أعتقد بأنّ بوسعك اتّباع خطوطٍ مختلفة في المنعطفَين المائلين، ذلك أمرٌ جيّد. لذلك علاقة بالإطارات كذلك".

وأضاف: "يُمكنك اتّباع الخطّ القصير عندما تكون على إطارات جديدة، لكن عندما تُصبح قديمة فإنّ عليك التأكّد من الحصول على خروجٍ جيّدٍ من المنعطف، لذلك عليك التواجد في مستوى أعلى بقليل عند المنعطف الأخير".

وفي حين أنّ منعطف "آري ليودنيك" الأخير المائل سيشهد عبوره من قبل السائقين بأقصى سرعة بسهولة مع الجيل الحاليّ من السيارات، لا يعتقد فيرشتابن بأنّ الأمور ستكون سهلة هناك.

وقال: "إنّه منعطفٌ مثيرٌ للاهتمام حقًا. يعتقد الجميع بأنّه يُمكن عبوره بأقصى سرعة في جميع الأحوال، لذا فهو سهل، لكن عليك أخذ نظام دي آر اس وكلّ القوى التي يتسبّب فيها الميلان بالحسبان أيضاً. لذا أعتقد في المجمل بأنّه منعطفٌ صعبٌ".

ويعي فيرشتابن أنّه سيكون محطّ تركيز الجميع خلال الحدث الذي سيُقام في مايو/أيار المقبل، لكنّه قال بأنّه يبذل كلّ ما في وسعه لمحاولة التقليل من الضغط المسلّط عليه.

وقال: "أحاول عدم التفكير فيه كسباق موطني كثيرًا. ذلك لأنّ عليك بالأساس عدم وضع الكثير من الضغط الإضافيّ على عاتقك. أحاول البقاء هادئًا قدر الإمكان".