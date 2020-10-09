فيرشتابن: من غير المنطقي الآن التفكير بتأثير خروج هوندا على مستقبلي

يرتبط فيرشتابن بعقد مع ريد بُل يمتد حتى نهاية موسم 2023، حيث أثار قرار هوندا بترك ساحة البطولة التكهنات بأنّ تلك الخطوة قد تدفع فيرشتابن للبحث عن فريق آخر.

لكن وبينما يحيط الغموض بطبيعة خطط ريد بُل لجانب المحرك بدءًا من موسم 2022، قال فيرشتابن أنّه من الحُمق البدء في الشعور بالقلق حيال ما ينبغي أن يفعله في وقت مبكّر للغاية هكذا.

"أركّز فقط على هذا الموسم ومن ثمّ الموسم المُقبل، حيث أعتقد بأنّ ذلك هو الجانب الأكثر أهمية" قال فيرشتابن.

وأضاف: "ما سيحدث بعد ذلك مهما كان هو أمر ما يزال بعيدًا للغاية إلى حد أنّه من غير المنطقي التفكير حياله الآن".

بالرغم من أن خروج هوندا من الفورمولا واحد أثار علامات استفهام حول قدرة ريد بُل في منافسة مرسيدس على المدى الطويل، لكنّ فيرشتابن قال أنّه ما يزال يملك ثقة كاملة فيما يُمكن القيام به من قِبَل فريقه قبل نهاية 2021.

وعند سؤاله إذا ما كان قرار هوندا قد أثّر على ثقته بفريقه ريد بُل، أجاب فيرشتابن: "لم يؤثّر في الوقت الحالي. أعني أنّنا ما نزال نقود بمحركاتهم لموسم آخر بخلاف ما تبقى من هذا الموسم، وبعد ذلك أيضاً لدينا القوانين الجديدة للسيارات".

وتابع: "لذا هنالك العديد من الأمور المجهولة في الوقت الحالي، وليس من المنطقي التفكير الآن حيالها. على أيّة حال، أنا أركّز فقط على ما يتعيّن عليّ فعله ومحاولة قيادة السيارة بأسرع وتيرة ممكنة مع المحرك الذي لدينا".

وأكمل: "آمُل ألّا ينتهي الأمر بي مثل فريد فلينستون (الشخصية الكارتونية) وأضطّر إلى تحريكها بنفسي. فإنّه أمر متطلّب جسديًا على نحوٍ كبير في اعتقادي! ومن ثمّ سنرى ما سيحدث بعد العام المُقبل".

وبينما لا يعد الانتقال إلى وحدة طاقة جديدة لموسم 2022 أمرًا مثاليًا بالنسبة إلى ريد بُل التي تسعى لاقتناص أيّة فرص متاحة من حزمة القوانين الجديدة المُقبلة للفورمولا واحد، إلّا أنّ فيرشتابن يرى أنّ الفريق لا ينبغي أن يتأثّر كثيرًا كونه يملك خبرة تغيير شركاء المحرك.

حيث قال: "لا نعلم كيف سيبدو الوضع في الوقت الحالي، لكنّني لا أرى بالضرورة ذلك كأمر سلبي. لنرى ما سيحدث حينها".

واختتم: "تعلمنا كثيرًا من مصنّعي المحرك المختلفين الذين دخلنا في شراكة معهم حتى الآن. وأرى أنّ الوضع غير واضح المعالم بعض الشيء في الوقت الحالي فيما يتعلق بما سنفعله. هل سندخل في شراكة محرّك أخرى؟ لا أعلم".