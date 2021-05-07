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فيرشتابن: من المفهوم رغبة موظفي مرسيدس بخوض تحدٍ جديد ضمن صفوف ريد بُل

يعتقد ماكس فيرشتابن أنه "من المفهوم" رغبة أعضاء فريق مرسيدس السابقين الذين انضموا إلى قسم المحركات الجديد لريد بُل بخوض تحدٍ جديد مع الصانع النمساوي.

فيرشتابن: من المفهوم رغبة موظفي مرسيدس بخوض تحدٍ جديد ضمن صفوف ريد بُل

أعلنت ريد بُل في فبراير/شباط الماضي أنها ستستحوذ على مشروع محركات هوندا نهاية هذا العام، وستنقل عمليات محركها داخليًا استعدادًا لدورة القوانين الجديدة في 2025.

ومنذ ذلك الحين، يستقدم الفريق أعضاءً لقسم المحرك الجديد، بما فيهم بين هودغكينسون رئيس الهندسة الميكانيكة لمحركات الأداء العالي لدى مرسيدس، والذي سيكون المدير التقني لقسم ريد بُل للمحركات.

كما أعلنت ريد بُل يوم أمس الخميس أنها وقّعت مع خمسة أعضاء آخرين من مرسيدس للانضمام إلى قسم المحركات الجديد.

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وتأتي خطوة نقل الموظفين بين الفريقين على خلفية معركة اللقب المحتدمة التي تجمعهما هذا العام، حيث تفصل ثماني نقاط فقط بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن في ترتيب السائقين.

ويرى فيرشتابن بأن هذه الانتقالات "مثيرة للاهتمام"، ولكن أنه من "الطبيعي للغاية" كذلك أن يبحث الموظفون عن تحديات جديدة بعد أن تواجدوا مع فريق واحد لفترة طويلة كهذه.

فقال: "عندما يكون هنالك فريق مسيطر لفترة طويلة كهذه، فإنك تحاول استقدام تلك النوعية من الأشخاص، ولكني أعتقد كذلك بأن مشروعنا الجديد مثير للاهتمام لتكون جزءًا منه".

وأضاف: "عندما يتواجد الموظفون في ذات المكان لفترة طويلة، فإنهم في بعض الأحيان يرغبون بالسعي إلى تحديات جديدة. أعتقد بأن ذلك أمر طبيعي ومفهوم".

وبالرُغم من استبعاد ريد بُل إمكانية العمل مع مصنّع خارجي عندما تدخل قوانين المحرك الجديدة حيز التطبيق في 2025، إلّا أنها تضع حاليًا خططًا لتصميم وإنتاج وحدة الطاقة بنفسها.

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وعند سؤاله إذا ما كان متحمسًا بما يعنيه تطوير ريد بُل لمحركاتها للمستقبل، صرّح فيرشتابن أنه "من الرائع رؤية ذلك".

فقال: "بالطبع نتحدث عن ذلك داخل الفريق، وسيشكّل ذلك مستقبلًا مثيرًا ورائعًا للغاية، والذي أرغب بأن أكون جزءًا منه بكل تأكيد. سنرى إلى أين سيقودنا ذلك".

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