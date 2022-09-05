فيرشتابن: من المفاجئ للغاية أنّ مرسيدس كانت قادرة على إنجاح استراتيجيّة التوقّف الوحيد

حقّق فيرشتابن فوزه العاشر هذا الموسم في زاندفورت أمسٍ الأحد بعد تجاوزه لويس هاميلتون إثر فترة سيارة الأمان الأخيرة مستغلًا إطاراته الجديدة.

تمكّنت مرسيدس من دفع هاميلتون وزميله جورج راسل إلى دائرة المنافسة عبر اتّباعها استراتيجيّة التوقّف الوحيد وتقديمها لوتيرة جيّدة على تركيبتي "ميديوم" و"هارد".

ولولا فترة نظام سيارة الأمان الافتراضيّة لتواجد فيرشتابن في المركز الثالث بعد توقّفه الأخير ولاحتاج لتجاوز سيارتَي مرسيدس من أجل الفوز بالسباق، لكنّ ذلك النظام أجبر هاميلتون وراسل على إجراء وقفتين إضافيتين.

وقال فيرشتابن حول مرسيدس: "كنت متفاجئًا من سرعتهم على إطارات هارد. عليّ القول بأنّ هذه الإطارات قاسية جدًا. ولا يبدو أنّه من السهل تشغيلها بذات الجودة بالنسبة إلينا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك ما عقّد الأمور أكثر بالنسبة إلينا. لكن حالما كنّا قادرين على العودة إلى إطارات سوفت، فقد كنّا قادرين على صدّ ذلك".

ثمّ تابع: "لكن أجل، توقّعت أن تكون مرسيدس أبطأ قليلًا ربّما، وتوقّعت أن تكون فيراري أسرع قليلًا".

وأدرك فيرشتابن أنّ مرسيدس أصبحت تُشكّل تهديدًا أكبر في السباق عندما انتقل من إطارات "سوفت" إلى "ميديوم"، لكنّه لاحظ أنّ السهام الفضيّة "كانت لا تزال تُقدّم أزمنة جيّدة على الإطارات المستعملة".

وقال: "حالما انتقلوا إلى إطارات هارد، فقد كان من المثير للاهتمام رؤية وتيرتهم، لأنّني لم أرد مطلقًا الانتقال إلى إطارات هارد".

وأضاف: "لكن عندما سمعت أزمنتهم، فقد قلت: هذه أزمنة سريعة. كنت أحاول الضغط قليلًا، لكنّنا كنّا أسرع بمجرّد بضعة أعشارٍ".

وأكمل: "كان من المفاجئ أنّهم تمكّنوا من إنجاح تلك الاستراتيجيّة وتشغيل تلك الإطارات هنا. كان الفارق كافيًا بعد فترة سيارة الأمان الافتراضيّة. لكن من الواضح أنّهم كانوا أسرع في السباق".