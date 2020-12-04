فيرشتابن: من الصعب جداً هزيمة مرسيدس في البحرين حتى مع غياب هاميلتون

سيتغيب هاميلتون عن جائزة الصخير الكبرى بعد أن جاءت نتائج فحص فيروس كورونا، إيجابية لديه.

وسيقود جورج راسل سائق ويليامز بديلاً عنه، ليجاور فالتيري بوتاس.

وكان فيرشتابن قد أحرز المركز الثاني في سباق البحرين الأول، خلف هاميلتون، وهي المرة الخامسة له بهذا المركز في 2020، لكنه لا يعتقد أن غياب البريطانيّ سيحسّن من فرصه بالفوز في سباق الصخير.

فقال: "لويس لن يكون متواجداً، لكن هناك فالتيري وجورج، يقودان أسرع سيارة في البطولة".

وأكمل: "ما زالت مهمة صعبة جداً، خاصة مع شكل المسار الحالي".

وأردف: "أزمنة اللفات ستكون متقاربة جداً، وكذلك الأمر مع الفرق الأخرى. لاأتوقع أن تكون مهمتنا سهلة هناك".

وسيتم استعمال المسار الخارجي الجديد للحلبة للمرة الأولى، حيث من المتوقع أن تكسر الأزمنة حاجز الـ 55 ثانية.

وعانت ريد بُل على الحلبات منخفضة الارتكازية في وقت سابق من الموسم الحالي، خاصة في مونزا.

"سيساعد المسار السيارات التي تمتلك الكثير من القوة، لذا أتوقع أن يكون الأمر مختلفاً قليلاً بالنسبة لنا" قال الهولندي.

وأكمل: "آمل حقاً ألا يكون الحال مثل مونزا، لكن علينا الانتظار لنرى. الحلبة مختلفة بعض الشيء بالطبع عن مونزا. لدينا بضعة منعطفات يمكنها صنع الفارق".

وأضاف: "أعتقد أن الحلبة هنا مختلفة بعض الشيء لناحية الارتكازية. لكن آمل أن تكون أفضل بالنسبة لنا".

وكان فيرشتابن عبر عن عدم رضاه من استراتيجية فريقه في السباق الماضي على حلبة البحرين الدولية، لأنها لم تكن عدائية بالشكل الكافي.

فقال: "علقتُ على هذه المسألة الأسبوع الماضي وأننا كنا محافظين نوعاً ما في الاستراتيجية".

واختتم: "قمنا بتحليل ذلك، أعتقد أن ذلك أمر جيد. سنرى ما سنقوم به في هذه الجولة وإن كان بوسعنا تقديم عمل أفضل".