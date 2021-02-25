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السابق / التكهنات تحيط بما تحاول ريد بُل إخفاءه في سيارتها الجديدة لموسم 2021
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فيرشتابن: من الصعب الحُكم على تقدّم ريد بُل بعد التجارب الاستعراضية

قال ماكس فيرشتابن أنّه من الصعب الحُكم على مدى التقدّم الذي حققه فريقه ريد بُل مع سيارته الجديدة فقط بعد إكمال تجارب قصيرة باستخدام الإطارات الاستعراضية.

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فيرشتابن: من الصعب الحُكم على تقدّم ريد بُل بعد التجارب الاستعراضية

نشرت ريد بُل صورًا لمقاتلتها الجديدة "آر.بي16.بي" يوم الثلاثاء الماضي قبل إكمال يوم تصوير ترويجي مع فيرشتابن وزميله الجديد سيرجيو بيريز على حلبة سيلفرستون في اليوم التالي.

وقد أثار قرار ريد بُل بعدم نشر أيّة صور من التجارب الاستعراضية التكنهنات حول سيارة العلامة النمساوية، حيث نشر الفريق فقط صورًا لسيارة "آر.بي15" بمواصفات 2019 وهي على الحلبة.

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وعند سؤاله عن انطباعاته الأولى عن السيارة وما إذا عالج الفريق مكامن القلق من العام الماضي، أوضح فيرشتابن أنّه من الصعب الجزم بأيّ حُكم في ذلك الجانب من مجرد تجارب قصيرة على إطارات بيريللي الاستعراضية.

فقال: "الأمر هو أنّنا نقود على إطارات استعراضية، لذلك لن نحظى مطلقًا بالشعور الذي سنختبره على الإطارات الحقيقية. لا أبني مطلقًا أيّة استنتاجات على ذلك. تتمحور التجارب فقط حول إخراج السيارة على الحلبة، وقطع بضع لفات، وكان الوضع طبيعيًا بالنسبة لي".

وأضاف: "علينا فقط الانتظار ورؤية ما سيحدث في البحرين بمجرد أن تكون لدينا الإطارات المناسبة. أردت فقط الخروج بالسيارة إلى الحلبة، وقطع الـ 100 كلم، ومن ثم يكون للفريق بياناته".

وتابع: "سيكون العمل الحقيقي في البحرين بالطبّع، من أجل محاولة بلوغ الإعدادات المُثلى على السيارة مع الإطارات المناسبة".

في المقابل، قلل فيرشتابن من مسألة صعوبة قيادة سيارة "آر.بي16"، قائلًا بأنّ "أيّة سيارة سريعة للغاية، لا يكون من السهل جدًا قيادتها"، لكنّه أشار إلى أنّه وبالرُغم من إحراز ريد بُل لتقدم العام الماضي، لكنّ مرسيدس كانت قد أوقفت تطويرها الخاص للسيارة في وقت مبكّر للغاية.

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حيث قال: "في نهاية الموسم كانت مرسيدس قد أوقفت تطوير سيارتها منذ وقت طويل، كوننا لم نر الكثير من التحديثات لديهم، في حين واصلنا نحن التعلّم. نعلم أنه كانت لدينا بعض المشاكل مع السيارة، وأردنا تحسينها ونحن ندرك بأنّ القوانين لن تتغير كثيرًا".

واختتم: "كان من المهم بالنسبة لنا أن نتجاوز تلك المشاكل، ودعونا نرى إذا ما تحسنت السيارة أكثر هذا العام وباتت أفضل، حيث آمُل أن تكون أكثر تنافسية بالمقارنة مع مرسيدس".

التكهنات تحيط بما تحاول ريد بُل إخفاءه في سيارتها الجديدة لموسم 2021

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