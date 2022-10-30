فيرشتابن: "من الصعب "إتقان" لفّة قطب الانطلاق الأوّل على حلبة المكسيك ضعيفة التماسك

تواجد فيرشتابن خلف لويس هاميلتون سائق مرسيدس في القسمين الأوّل والثاني من التصفيات على حلبة هيرمانوس رودريغيز منخفضة التماسك، لكنّه تواجد في الصدارة منذ اللفّة الأولى في القسم الثالث قبل أن يضمن قطب الانطلاق الأوّل عبر لفّة أخرى أسرع في النهاية.

وقال بطل العالم: "كان الوضع صعبًا قليلًا في بداية التصفيات لأنّ الحلبة كانت حارة أكثر ممّا كانت عليه في التجارب الثالثة، لذا أعتقد بأنّ الجميع كان ينزلق أكثر وكان من الصعب إيجاد النسق المناسب".

وأضاف: "لذا تمحور كلّ شيء حول التعلّم عبورًا بكلّ قسًا، وحاولنا إيجاد التوازن في السيارة".

وأكمل: "أصبح الوضع أفضل قليلًا في نهاية الحصّة، وأعتقد بأنّه كان بوسعنا الضغط أكثر على السيارة في النهاية وقدّمت تلكما اللفتين".

وواصل حديثه بالقول: "التماسك ضعيفٌ جدا وهناك بعض احفف التي عندما تعبرها بشكلٍ مثالي فإنّك تكسب زمنًا".

وأردف: "لذا لم تكن أسهل تصفيات ولن يكون أسهل سباق. والأمر ذاته ينطبق على تحمية الإطارات، لكن يبدو أنّنا توصّلنا إلى المجال المناسب في القسم الثالث".