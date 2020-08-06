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فيرشتابن: "من الحمق" الاكتفاء بحصة تجارب حرة واحدة لسباق إيمولا

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فيرشتابن: "من الحمق" الاكتفاء بحصة تجارب حرة واحدة لسباق إيمولا
06-08-2020

يعتقد ماكس فيرشتابن أنّه "من الحُمق بعض الشيء" أن تكتفي الفورمولا واحد بحصة واحدة للتجارب الحرة عندما تعود البطولة إلى حلبة إيمولا في وقت لاحق من العام الجاري.

أعلنت الفورمولا واحد الشهر الماضي إقامتها للجائزة الكبرى الأولى على حلبة إيمولا منذ 2006 في نوفمبر/تشرين الثاني، فيما ستكون الجولة رقم 13 على روزنامة هذا الموسم.

وأشار الإعلان إلى أنّ نهاية أسبوع سباق إيمولا ستكون مقتصرة على يومين، الصيغة التي تمّ تأكيدها هذا الأسبوع بتقليص حصص التجارب الحرة الثلاث إلى واحدة.

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وقد انتقد فيرشتابن ذلك القرار، قائلًا بأن الفورمولا واحد مخطئة بأن تكتفي فقط بحصة تجارب واحدة على حلبة لم تزرها البطولة لفترة طويلة.

فقال: "إذا ما كنا اعتمدنا تلك الصيغة لنهاية الأسبوع على حلبة نعرفها وقدنا عليها بسيارات الحقبة الحالية، ما كنت تلك لتشكّل مشكلة على الإطلاق".

وأضاف: "في النهاية، سيكون الوضع هو ذاته على الجميع، فلا مشكلة في ذلك، لكنني أعتقد أنها خطوة خاطئة بعض الشيء".

وتابع: "ليمنحونا حصّتين، فقط لنجرب ونعرف الأمور، ونتأكد من أن كل شيء يعمل على يرام، بدلًا من حصّة واحدة. لا أهتم إن كانت صيغة نهاية الأسبوع من يومين، لكن عندها امنحونا حصّتي تجارب حرة. حتى لو كان من الأفضل أن تكونا حصّتين من ساعة لكل منهما بدلًا من حصة واحدة تمتد لساعة ونصف".

وأكمل: "أعتقد بأن تلك خطوة حمقاء بعض الشيء".

وعند سؤاله إذا كان ما يزال متحمسًا لسباق إيمولا، أجاب فيرشتابن قائلًا: "أنا متحمس جدًا للتسابق هناك. أعتقد فقط أنّه من الخطأ بعض الشيء كيفية صياغتهم للجولة. إنّه أمر مؤسف كونها حلبة رائعة".

من جهته تشارك زميل فيرشتابن ضمن صفوف ريد بُل أليكسندر ألبون الرأي مع الهولندي قائلًا بأنّه كان ليصبح من المنطقي أكثر أن تتقلص أيام نهاية الأسبوع إلى يومين على حلبات استضافت عدة جوائز، مثل سيلفرستون.

"كان ليكون من المنطقي أكثر أن نخوض جولة من يومين على حلبة مثل سيلفرستون، حيث أقمنا سباقين متتاليين" قال ألبون.

وأردف: "لا نحتاج في الحقيقة لخوض ثلاثة أيام أضافية على ذات الحلبة، لذلك كانت تلك الخطوة لتكون أفضل".

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من جانبه، قال سيباستيان فيتيل سائق فيراري أنّ ذلك التغيير سيكون "مثيرًا"، لكنّ الفرق ستكون تحت ضغط من أجل بلوغ الإعدادات المثالية على السيارة.

"سنحظى جميعًا بذات الوقت للوصول إلى الوتيرة المطلوبة والتوجه إلى التصفيات. سيكون ذلك مثيرًا" قا الألماني.

وأضاف: "لا أعلم عدد الإطارات التي ستكون لدينا أو نوعها بعد. ولكن الأمر الأكثر أهمية سيكون على الأرجح الحصول على وقت كافٍ على الحلبة للاعتياد عليها".

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