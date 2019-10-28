فيرشتابن "منزعج" لعدم تلقي هاميلتون عقوبة كذلك في المكسيك

تمّ تجريد فيرشتابن من قطب الانطلاق الأول في المكسيك، وذلك بعد تلقي عقوبة التراجع ثلاثة مراكز لفشله في خفض سرعته أثناء رفع العلم الأصفر نتيجة حادثة فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في المنعطف الأخير.

وكان هناك سائقان آخران بخلاف فيرشتابن اللذين تجاوزا حادثة بوتاس في القسم الثالث من التصفيات، وبينما رفع سيباستيان فيتيل سائق فيراري قدمه عن الدواسة، لم يرفع هاميلتون من قدمه عن دواسة البنزين بالرغم أنه لم يحسّن من زمنه بعكس فيرشتابن.

وضمن معرض كلامه بعد جائزة المكسيك الكبرى، أبدى فيرشتابن تقبله للعقوبة لكنه شكك في سبب عدم تلقي هاميلتون لعقوبة، خاصة وأن البريطاني تأهل على صف الانطلاق الثاني وأحرز الفوز بالسباق.

فقال: "القانون واضح جداً. الأمر الوحيد الذي أود قوله يأتي من وجهة نظري، لأن هناك الكثير من التعليقات حيال المسألة، وبالنظر إلى ما حصل، نعم، كان يجب عليّ رفع قدمي عن دواسة الوقود، لكن كان على الجميع القيام بالأمر عينه".

وتابع: "أعلم أن سيباستيان قام بذلك، لكن إحدى سيارات السهام الفضية لم تمتثل. كما أنه (هاميلتون) لم يتلق عقوبة، وذلك يزعجني أيضاً. لكن هذا ما حصل. لا يمكنني التقرير عما يجب فعله للسائقين الآخرين حيال القوانين".

من جهته، يرى هاميلتون أن فيرشتابن تجاهل علماً أصفر مزدوجاً وذلك يعني أنه أخطأ بشكل أكبر.

وبينما تعرض بوتاس لحادثته مباشرة قبل هاميلتون، لم يبدُ بأن العلم الأصفر كان قد رُفع في لحظة مرور البريطاني مكان الحادثة.

حيث قال بطل العالم خمس مرات: "كان فالتيري أمامي مباشرة، ورأيت قطعاً من سيارته على المسار، لكن لم يكن هناك علم أصفر".

وأكمل: "كنت متردداً بشكل كبير، لأنه من الواضح أن أمراً ما حصل أمامي. ترددت في العودة للضغط على الدواسة. لكن بحلول ذلك الوقت أدركتُ أنه كانت هناك حادثة وأنني تجاوزتها بطبيعة الحال".

وبالرغم من العقوبة، يرى فيرشتابن أن المنافسة على الفوز كانت ممكنة من المركز الرابع، لكن أداءه تأثر في المراحل الأولى مع هاميلتون وبوتاس، إذ كلفه الأول مركزاً على المسار والثاني ثقباً في إطاره الخلفي الأيمن.

"الانطلاقة لم تكن جيدة، ومن ثم عاد (هاميلتون) من الجهة الخارجية وكبح في عمق المنعطف الثاني، واضطررت للخروج عن المسار" قال الهولندي.

وأكمل: "بعد ذلك مع فالتيري، اتجهت إلى الجهة الداخلية ومن ثم إلى جواره، أعتقد أنه لم يرني، وكان بالفعل ينعطف ومن ثم احتكّ بإطاري الخلفي الأيمن".

واختتم: "كان عليّ إكمال لفة كاملة مع الانثقاب. وبدءاً من ذلك الحين، اضطررت للاتجاه نحو استراتيجية التوقف الوحيد، بالطبع كان ذلك صعباً جداً، لكنه كان خيارنا الوحيد للعودة إلى المركز السادس. الوتيرة كانت جيدة، السيارة جيدة - من المؤسف أننا لم ننهِ بمركز أعلى".