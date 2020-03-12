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فيرشتابن: منافسو فيراري يريدون "فرصًا متكافئة"

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فيرشتابن: منافسو فيراري يريدون "فرصًا متكافئة"
من قبل:
12-03-2020

قال ماكس فيرشتابن أنّ منافسي فيراري يرغبون بالحصول على "فرصٍ متكافئة"، وذلك في ظلّ تواصل الجدل المحيط بالتسوية السريّة بين "فيا" والفريق الإيطاليّ.

أصدرت سبعة فرق فورمولا واحد بيانًا مشتركًا عبّرت فيه عن عدم سعادتها بطريقة توصّل الهيئة الحاكمة إلى تسوية سريّة مع فيراري وسط شكوكٍ حيال قانونيّة محرّك الحصان الجامح.

وشعرت الفرق، التي كتبت رسالة ثانية تضمّنت أسئلة رئيسيّة رغبت في الحصول على أجوبة بشأنها، بأنّه يجب التعامل مع الأمور بشكلٍ مختلف، وأرادت الإفصاح بشكلٍ كامل عن تفاصيل الاتّفاق.

وكان فيرشتابن قد هاجم بشكلٍ علني فريق فيراري بشأن مسألة المحرّك العام الماضي، حيث استخدم كلمة "غشّ" في تعليقات أدلى بها خلال جائزة الولايات المتّحدة الكبرى ما تسبّب في استجابة غاضبة من قبل فيراري.

لكن بحديثه حول الوضع عشيّة انطلاق الموسم الجديد في أستراليا، قال الهولنديّ أن ضغط الفرق للحصول على أجوبة يعود فقط إلى رغبتها في معاملة جميع المتنافسين على قدم المساواة.

وعندما سُئل عن رأيه في ما يحدث، قال فيرشتابن: "حسنًا، سأترك ذلك للفرق. أعتقد بأنّه من المهمّ للجميع الحصول على فرص متكافئة. ذلك ما نريده جميعًا وذلك كلّ ما يُمكنني قوله".

وعند الإلحاح عليه بالسؤال إن كان يشعر بأنّ "فيا" يُمكن الوثوق بها على خلفيّة ما حدث، أجاب: "حسنًا، أعتقد بأنّهم اتّخذوا القرارات الصائبة في الماضي. لذا لننتظر ونرى ما ستتوصّل إليه الفرق وفيا".

وكانت الفرق السبعة – مرسيدس، وريد بُل، ومكلارين، ورينو، وويليامز، وريسينغ بوينت وألفا تاوري – قد أرادت الحصول على أجوبة على أسئلتها من قبل جان تود رئيس "فيا" قبل سباق ملبورن نهاية الأسبوع الجاري.

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وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانيّة عن مقتطفات من تلك الأجوبة يوم الأربعاء، حيث أوردت أنّ تود تحمّل المسؤوليّة الشخصيّة للمسألة واختار اتّباع نهج التسوية السريّة.

وجاء في التقرير أنّ الرسالة ذكرت: "كانت هناك ثلاثة خيارات: غلق القضيّة، أو نقلها لتُعرض على المحكمة الدوليّة أو الدخول في تسوية، وتعود هكذا قرارات إلى رئيس "فيا" وفق القوانين القضائيّة والتأديبيّة الخاصة بـ فيا".

وأضافت: "استشار الرئيس عددًا من موظّفي فيا البارزين، إلى جانب الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد بهدف بناء إجماعٍ حول أفضل طريقة لمعالجة القضيّة".

وأكملت: "استعان الرئيس بالفرق التقنيّة، والقانونيّة والماليّة التابعة لـ فيا للحصول على توصياتها وآرائها، كما استشار محاميًا محنّكًا مستقلًا".

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الكاتب مروان الوافي

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