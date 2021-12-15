فيرشتابن معلقاً على أحداث أبوظبي: ريد بُل "لم تقم بأي أمر خاطئ"

اقتنص الهولندي أولى ألقابه في الفورمولا واحد على حلبة ياس مارينا بعد استئناف السباق للفة واحدة أخيرة، ما سمح له بتجاوز المتصدر لويس هاميلتون والفوز باللقب.

لكن الطريقة التي تمت بها إدارة السباق عبر قرار استئنافه، أثارت الكثير من الجدل مؤخراً حيال القوانين وكيفية تأويلها وتطبيقها، ما دفع بفريق مرسيدس للاحتجاج على نتيجة السباق.

وبالرغم من أن الحكام رفضوا احتجاجات مرسيدس عبر التشديد على أن مايكل ماسي مدير السباقات، يمتلك الحق الكامل في استعمال سيارة الأمان وفق ما يراه مناسباً، لكن السهام الفضية لم تكن مسرورة بذلك.

ولدى مرسيدس حتى يوم الخميس كي تقرر إن كانت ستمضي في استئناف القرار من عدمه، بينما أوضح فيرشتابن أنه غير منزعج من الوضع.

وحين سُئِل إن كانت الاعتراضات والنقاشات الجدلية مؤخراً، قد أثرت على أهمية تحقيقه للقب، أجاب: "كلا، إنه الوضع الاعتيادي لو نظرنا إلى كيفية سير هذا الموسم".

وأكمل: "هكذا هو واقع الحال. ما زلنا مسرورين وقد استمتعنا بالفوز. نحن كفريق، لم نقم بأي أمر خاطئ".

وتابع: "قمنا بالمنافسة، وكان هناك ضوء أخضر وعلم أخضر، لذا استفدنا من الفرصة وحققنا الفوز على الحلبة".

وبينما سيبقى جدل أبوظبي قائماً لفترة طويلة من الزمن، يرى فيرشتابن أن الموسم برمّته حمل مشاعر متناقضة له ولفريقه.

فقال: "لقد كان بالطبع موسماً صعباً. خضنا بالتأكيد بعض السباقات التي هيمنا فيها، لكن وبشكل عام، أعتقد أن مرسيدس كانت الفريق الأقوى".

وتابع: "لكنها كانت معركة ممتعة حقاً، تواجد فريقين يضغطان بعضهما البعض للحدود القصوى حتى النهاية".

واسترسل: "بالطبع، تفكر في بعض الأحيان أنك قد لا تنجح في سعيك وأنك قد لا تتمكن من الصمود حتى النهاية. لكن المفاجآت موجودة دوماً".

وأردف: "أعتقد أننا فزنا في بعض السباقات ولم نكن نستحق الفوز. لكننا عانينا كذلك من بعض الحظ السيء، مع الإطارات (باكو) ومثل هذه الأمور".

واستطرد: "لذا، خسرنا الكثير من النقاط بسبب ذلك. بشكل عام، لقد كان موسماً حماسياً وجنونياً".

ويرى فيرشتابن أنه مع ريد بُل قد ضغطا حتى الحدود القصوى حتى عندما لم يكونا يعتقدان بإمكانية هزيمة مرسيدس.

فقال: "لقد كنا نضغط بعضنا البعض طوال الوقت، لكننا كنا ندفع بالفريق بأكمله كذلك إلى مستوى آخر، الأمر الذي لم نكن نعتقد أنه ممكن".

واختتم: "لقد كانت تلك أوقاتاً صعبة للجميع. المنافسة في كل سباق، حيث يتوجب على كل شيء أن يكون مثالياً مع الاستراتيجية والتحضيرات وكل شيء، من دون أية مشاكل ميكانيكية. لقد كان هناك الكثير من الضغط على الجميع".