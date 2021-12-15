تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / مشاكل موسم 2021 وضعت تسونودا على "طريق طويل" لاستعادة الثقة التالي / مكلارين تختبر أغطية "ليد" على الإطارات في تجارب أبوظبي للفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى أخبار

فيرشتابن معلقاً على أحداث أبوظبي: ريد بُل "لم تقم بأي أمر خاطئ"

قال ماكس فيرشتابن أن الجدل حيال استئناف سباق جائزة أبوظبي الكبرى بعد خروج سيارة الأمان، لا يقلل من أهمية نجاحه بإحراز اللقب، لأنه يعلم بأن فريقه ريد بُل لم يقم بأي أمر خاطئ.

فيرشتابن معلقاً على أحداث أبوظبي: ريد بُل "لم تقم بأي أمر خاطئ"

اقتنص الهولندي أولى ألقابه في الفورمولا واحد على حلبة ياس مارينا بعد استئناف السباق للفة واحدة أخيرة، ما سمح له بتجاوز المتصدر لويس هاميلتون والفوز باللقب.

لكن الطريقة التي تمت بها إدارة السباق عبر قرار استئنافه، أثارت الكثير من الجدل مؤخراً حيال القوانين وكيفية تأويلها وتطبيقها، ما دفع بفريق مرسيدس للاحتجاج على نتيجة السباق.

وبالرغم من أن الحكام رفضوا احتجاجات مرسيدس عبر التشديد على أن مايكل ماسي مدير السباقات، يمتلك الحق الكامل في استعمال سيارة الأمان وفق ما يراه مناسباً، لكن السهام الفضية لم تكن مسرورة بذلك.

ولدى مرسيدس حتى يوم الخميس كي تقرر إن كانت ستمضي في استئناف القرار من عدمه، بينما أوضح فيرشتابن أنه غير منزعج من الوضع.

وحين سُئِل إن كانت الاعتراضات والنقاشات الجدلية مؤخراً، قد أثرت على أهمية تحقيقه للقب، أجاب: "كلا، إنه الوضع الاعتيادي لو نظرنا إلى كيفية سير هذا الموسم".

وأكمل: "هكذا هو واقع الحال. ما زلنا مسرورين وقد استمتعنا بالفوز. نحن كفريق، لم نقم بأي أمر خاطئ".

وتابع: "قمنا بالمنافسة، وكان هناك ضوء أخضر وعلم أخضر، لذا استفدنا من الفرصة وحققنا الفوز على الحلبة".

اقرأ أيضاً:

وبينما سيبقى جدل أبوظبي قائماً لفترة طويلة من الزمن، يرى فيرشتابن أن الموسم برمّته حمل مشاعر متناقضة له ولفريقه.

فقال: "لقد كان بالطبع موسماً صعباً. خضنا بالتأكيد بعض السباقات التي هيمنا فيها، لكن وبشكل عام، أعتقد أن مرسيدس كانت الفريق الأقوى".

وتابع: "لكنها كانت معركة ممتعة حقاً، تواجد فريقين يضغطان بعضهما البعض للحدود القصوى حتى النهاية".

واسترسل: "بالطبع، تفكر في بعض الأحيان أنك قد لا تنجح في سعيك وأنك قد لا تتمكن من الصمود حتى النهاية. لكن المفاجآت موجودة دوماً".

وأردف: "أعتقد أننا فزنا في بعض السباقات ولم نكن نستحق الفوز. لكننا عانينا كذلك من بعض الحظ السيء، مع الإطارات (باكو) ومثل هذه الأمور".

واستطرد: "لذا، خسرنا الكثير من النقاط بسبب ذلك. بشكل عام، لقد كان موسماً حماسياً وجنونياً".

اقرأ أيضاً:

ويرى فيرشتابن أنه مع ريد بُل قد ضغطا حتى الحدود القصوى حتى عندما لم يكونا يعتقدان بإمكانية هزيمة مرسيدس.

فقال: "لقد كنا نضغط بعضنا البعض طوال الوقت، لكننا كنا ندفع بالفريق بأكمله كذلك إلى مستوى آخر، الأمر الذي لم نكن نعتقد أنه ممكن".

واختتم: "لقد كانت تلك أوقاتاً صعبة للجميع. المنافسة في كل سباق، حيث يتوجب على كل شيء أن يكون مثالياً مع الاستراتيجية والتحضيرات وكل شيء، من دون أية مشاكل ميكانيكية. لقد كان هناك الكثير من الضغط على الجميع".

المشاركات
التعليقات
مشاكل موسم 2021 وضعت تسونودا على "طريق طويل" لاستعادة الثقة
المقال السابق

مشاكل موسم 2021 وضعت تسونودا على "طريق طويل" لاستعادة الثقة
المقال التالي

مكلارين تختبر أغطية "ليد" على الإطارات في تجارب أبوظبي للفورمولا واحد

مكلارين تختبر أغطية "ليد" على الإطارات في تجارب أبوظبي للفورمولا واحد
تحميل التعليقات
ماكس فيرشتابن More from
ماكس فيرشتابن
تحليل: لماذا ترك قرار ماسي الأخير الحاسم الفورمولا واحد طعماً مُراً؟ جائزة أبوظبي الكبرى
فورمولا 1

تحليل: لماذا ترك قرار ماسي الأخير الحاسم الفورمولا واحد طعماً مُراً؟

فيرشتابن يكشف تعرضه "لتشنج عضلي هائل" خلال اللفة الختامية في أبوظبي جائزة أبوظبي الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن يكشف تعرضه "لتشنج عضلي هائل" خلال اللفة الختامية في أبوظبي

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا جائزة اليابان الكبرى برايم
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

ريد بُل ريسينغ More from
ريد بُل ريسينغ
بيريز: لم أكن أرغب "بالتأثير كثيراً" على معركة اللقب في أبوظبي جائزة أبوظبي الكبرى
فورمولا 1

بيريز: لم أكن أرغب "بالتأثير كثيراً" على معركة اللقب في أبوظبي

هورنر: احتجاج مرسيدس على نتيجة سباق أبوظبي الختامي حركة "يائسة" جائزة أبوظبي الكبرى
فورمولا 1

هورنر: احتجاج مرسيدس على نتيجة سباق أبوظبي الختامي حركة "يائسة"

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

وولف وهاميلتون يتغيبان عن حضور حفل توزيع جوائز "فيا" في باريس
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف وهاميلتون يتغيبان عن حضور حفل توزيع جوائز "فيا" في باريس

راسل: "شعور غريب" بالعودة إلى مرسيدس في تجارب أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: "شعور غريب" بالعودة إلى مرسيدس في تجارب أبوظبي

ألونسو بصدد إجراء جراحة لنزع الصفائح المعدنية من فكه في شهر يناير
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو بصدد إجراء جراحة لنزع الصفائح المعدنية من فكه في شهر يناير

مرسيدس تسحب استئنافها على نتائج سباق أبوظبي الختامي
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تسحب استئنافها على نتائج سباق أبوظبي الختامي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.