فيرشتابن: معركة اللقب "لن تكون سهلة" بالرُغم من استعادة الصدارة في تركيا

تقدّم فيرشتابن بفارق 6 نقاط في صدارة الترتيب أمام هاميلتون بعدما حصد مركز الوصافة في سباق جائزة تركيا الكبرى الرطب اليوم الأحد على حلبة إسطنبول بارك.

ودخل هاميلتون نهاية هذا الأسبوع وهو متقدم بنقطتين في صدارة الترتيب، لكنّه اضطرّ للانطلاق في السباق من المركز الـ 11 بعد تعرضه لعقوبة تغيير المحرك، حيث تمكن من العودة وإكمال السباق في المركز الخامس، وذلك بعدما آثرت مرسيدس المخاطرة بإبقائه على المسار لفترة أطول خلال طلعته الأولى على إطارات انترميديت لمحاولة تحسين مركزه، ما أدّى إلى إحباط البريطاني عبر لاسلكي الفريق.

وقد أخفق فيرشتابن في فرض أيّ تهديد على الفائز بالسباق فالتيري بوتاس، والذي سجّل فوزه الأول هذا العام وبفارق 14.5 ثانية أمام الهولندي.

ويشعر فيرشتابن بأنّ مرسيدس "كانت أسرع بالتأكيد نهاية هذا الأسبوع" وأن ريد بُل "لم تكن جيّدة بالقدر الكافي"، إذ يرى أنّه حتى وبعد استعادته صدارة الترتيب، إلّا أنّه سيواجه تحديًا صعبًا للفوز باللقب.

فقال: "ضمن الأجواء الرطبة، يبدو بأن لديهم الأفضلية كذلك. سيتعيّن علينا أن نحلل بالطبّع سبب أننا لم نكن تنافسيين هنا، كما أرى بأنهم حسّنوا من أدائهم كذلك".

وأضاف: "حتى مع صدارة الترتيب، لن تكون المعركة سهلة".

وتابع: "أعتقد أنني سبق وقلت ذلك حتى قبل أن نبدأ نهاية هذا الأسبوع، أننا خضنا موسمًا جيّدًا للغاية حتى الآن. ولن يغيّر العالم بالنسبة لي أن أنهي بالمركز الأول أو الثاني في البطولة. لكنني سأقدم أفضل ما لديّ دومًا".

وأكمل: "سنرى ما سيحدث في أوستن وكيف ستسير الأمور. لن نستسلم، ودومًا سنقدم أفضل ما بوسعنا. آمُل في النهاية أن يكون ذلك كافيًا في البطولة. ولكن إذا لم يكن كذلك، فلن يقلل هذا من نومي".