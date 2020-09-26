فيرشتابن: مصداقية هوندا في تحمّل مسؤولية أخطائها عامل هام في العلاقة مع ريد بُل

عانى الهولندي من انسحابين متتاليين في مونزا وموجيللو، جرّاء مشاكل متعلقة بالمحرك، على الرُغم من أنّ كل منهما كان إثر مشاكل منفصلة.

لكن وبينما عبّر عن إحباطه البالغ بعد انسحابه من جائزة توسكانا الكبرى، قال فيرشتابن أنّ الطريقة التي كانت هوندا منفتحة من خلالها معه ومع الفريق حول ما سار على نحوٍ خاطئ من جانبها مثّلت عاملًا مهمًا للغاية.

"علينا أن نكون صرحاء مع بعضنا البعض وأن نشرح ما أرتُكب من أخطاء" قال الهولندي.

وأضاف: "وهذا تحديدًا ما قامت به هوندا، ومن ثم لا تجد أمامك سوى أن تمضوا قُدمًا سويًا".

ومع انسحاب فيرشتابن من ثلاثة سباقات هذا الموسم إثر مشاكل مرتبطة بالمحرك، فقد اعترف بأنّ الوضع ليس مثاليًا. لكنه قال بالمقابل أنّ طريقة شرح هوندا للأمور خلال الأيام الأخيرة قد خففت من وطأة مخاوفه.

"حسنًا، ثلاثة انسحابات في أول تسعة سباقات ليست أمرًا جيّدًا بالطبع. لكن ما حدث قد حدث ولا يُمكننا تغيير ما حصل في السباقات القليلة الماضية. لكن في الوقت ذاته، فقد تحدثت مع الفريق ومع هوندا كذلك" قال فيرشتابن.

وأكمل: "جمعتنا محادثة جيّدة، حيث شرحوا لي كل شيء وقاموا بحل المشاكل كذلك، أو على الأقل هذا ما أخبروني به. لذلك آمُل أن أتمكن الآن من المنافسة على منصة التتويج في كل سباق سنخوضه".

جديرٌ بالذكر أنّ هوندا متلزمة مع الفورمولا واحد حاليًا حتى نهاية 2021 فقط، حيث لم يقرر الصانع الياباني بعد خطوته التالية.

وعند سؤاله إذا ما يرغب بتمديد هوندا تواجدها في البطولة، قال فيرشتابن: "بالطبّع آمل أن يواصلوا تواجدهم في البطولة. ثلاثة انسحابات في تسعة سباقات ليس أمرًا إيجابيًا بالطبع. لكن ليس عليّ أن أخبرهم بذلك، فهم يعلمون وضعهم. ويجب أن أقول: إنهم أشخاص نشطون للغاية ودومًا يحاولون إيجاد حل لكل المشاكل بأسرع وقت ممكن".