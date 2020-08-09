فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 / أخبار عاجلة

فيرشتابن مُشيدًا بانتصاره "الرائع" في سيلفرستون: لم أتوقّع الفوز اليوم

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن مُشيدًا بانتصاره "الرائع" في سيلفرستون: لم أتوقّع الفوز اليوم
من قبل:
, محرر
09-08-2020

أوضح ماكس فيرشتابن أنّه تفاجأ بتقدمه على ثنائي مرسيدس وتحقيق الفوز بسباق جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى، قائلًا بأنّه "لم يتوقّع ذلك".

لقّن فيرشتابن منافسيه درسًا في إدارة الإطارات عبر تمديد طلعته الأولى على إطارات "هارد"، حيث تمتّع بأفضلية أمام فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون بعد توقّفيهما المبكرين.

وخرج الهولندي بعد توقفه الأوّل خلف بوتاس مباشرة، لكنّه سرعان ما تجاوز سائق مرسيدس قبل تغييره إطارات "ميديوم" بعد ذلك بست لفات فقط عائدًا إلى إطارات "هارد".

وقد ضغط سائق ريد بُل لمرة أخيرة من أجل تغطية استراتيجية توقّف وحيد ممكنة من هاميلتون، لكنّ ذلك لم يكن ضروريًا في النهاية، حيث استدعت مرسيدس سائقها بطل العالم لتوقّف ثانٍ، لتعود الصدارة إلى فيرشتابن.

وبعد أنّ قلل من فرص ريد بُل بالفوز طيلة نهاية الأسبوع، اعترف فيرشتابن عقب السباق بأنّه لم يتوقّع التفوق على ثنائي مرسيدس نحو تحقيق الفوز.

اقرأ أيضاً:

فقال: "لم أتوقع ذلك. لكن وبعد الفترة الأولى بدا كما لو أنّنا على إطارات جيّدة للغاية. تلك علامة استفهام بكل تأكيد، كيف ستؤدي مرسيدس على الإطار القاسي (هارد). امتلكنا وتيرة كبيرة على السيارة، لم أواجه في الحقيقة العديد من المشاكل مع الإطارات على الإطلاق. واصلنا الضغط فقط، وكانت نتيجة مذهلة أن نفوز هنا بكل تأكيد".

وأضاف: "خضنا يومًا رائعًا، حيث أعتقد بأنّ كل الأمور عملت لصالحنا بشكل جيّد، وكانت لدينا الاستراتيجية المثلى. سارت كل الأمور على نحوٍ سلس. كنت سعيدًا جدًا بتحقيق الفوز".

هذا وكان فيرشتابن قادرًا على القيام بانطلاقة جيّدة من المركز الرابع، حيث تجاوز نيكو هلكنبرغ وبدأ بتسليط الضغط على ثنائي مرسيدس في المراحل المبكرة من السباق.

وقد حذّرت ريد بُل سائقها فيرشتابن من أنّه بحاجة للاعتناء بإطاراته وأن يدخل لخط الحظائر لتغييرها، فقط ليُسارع الهولندي ويقول: "تلك هي فرصتي الوحيدة للاقتراب من سيارتي مرسيدس، لن أقف هكذا مكتوف الأيدي".

وقد شرح فيرشتابن عقب السباق أنّه شعر بفرصة مبكرة للحاق بمرسيدس، ولم يرغب بإضاعتها من بين يديه.

فقال: "لم نحظ حتى الآن في الموسم بفرصة من أجل الضغط عليهم، لكنّني اليوم تمكّنت من ذلك. تعيّن عليهما التوقّف، ومنذ تلك اللحظة، سرعت من وتيرتي وقمت ببناء تلك الأفضلية حتى النهاية".

وساهمت تلك النتيجة في تقدم فيرشتابن إلى المركز الثاني في بطولة السائقين أمام بوتاس، الذي أكمل السباق ثالثًا، حيث يتواجد الهولندي على بُعد 30 نقطة من المتصدر هاميلتون.

وعند سؤاله إذا ما كانت لديه اليوم سيارة قادرة على هزيمة مرسيدس في جائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع المُقبل في برشلونة، قال فيرشتابن: "لا أعلم. أعتقد أننا بحاجة لاستخدام الإطارات اللينة (سوفت)، حيث يبدو بأنّها تناسب سيارتنا".

واختتم: "لكننا سنرى من جديد في برشلونة. أعتقد أنّنا في الوقت الحالي سعداء للغاية بتحقيقنا للفوز".

هاميلتون: ضغط الإطارات الأعلى جعلها كـ "البالونات"

المقال السابق

هاميلتون: ضغط الإطارات الأعلى جعلها كـ "البالونات"

المقال التالي

لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق

لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الذكرى الـ 70
الكاتب أحمد مجدي

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس ويفوز بسباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير السباق

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس ويفوز بسباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
34د

لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
19د

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح

فيرشتابن مُشيدًا بانتصاره "الرائع" في سيلفرستون: لم أتوقّع الفوز اليوم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
36د

فيرشتابن مُشيدًا بانتصاره "الرائع" في سيلفرستون: لم أتوقّع الفوز اليوم

بوتاس: كنا نائمين عندما تقدّم فيرشتابن علينا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس: كنا نائمين عندما تقدّم فيرشتابن علينا

هاميلتون: ضغط الإطارات الأعلى جعلها كـ "البالونات"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
37د

هاميلتون: ضغط الإطارات الأعلى جعلها كـ "البالونات"

"من واجب" فيراري دعم فيتيل الذي يُعاني
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"من واجب" فيراري دعم فيتيل الذي يُعاني

تسليط الضوء على مرسيدس عند استئناف عقوبة ريسينغ بوينت
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسليط الضوء على مرسيدس عند استئناف عقوبة ريسينغ بوينت

أحدث الأخبار

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
19د

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح

لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
34د

لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق

فيرشتابن مُشيدًا بانتصاره "الرائع" في سيلفرستون: لم أتوقّع الفوز اليوم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
36د

فيرشتابن مُشيدًا بانتصاره "الرائع" في سيلفرستون: لم أتوقّع الفوز اليوم

هاميلتون: ضغط الإطارات الأعلى جعلها كـ "البالونات"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
37د

هاميلتون: ضغط الإطارات الأعلى جعلها كـ "البالونات"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس ويفوز بسباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

2
فورمولا 1

لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق

34د
3
فورمولا 1

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح

19د
4
فورمولا 1

فيرشتابن مُشيدًا بانتصاره "الرائع" في سيلفرستون: لم أتوقّع الفوز اليوم

36د
5
فورمولا 1

بوتاس: كنا نائمين عندما تقدّم فيرشتابن علينا

أحدث ملفات الفيديو

أفضل 10 سائقي فورمولا واحد بريطانيين في التاريخ 12:39
فورمولا 1

أفضل 10 سائقي فورمولا واحد بريطانيين في التاريخ

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما 09:04
فورمولا 1

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

أحدث الأخبار

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح
فورمولا 1

تأنيب فريق ريسينغ بوينت لمواصلة استخدامه قنوات تهوية المكابح

لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق
فورمولا 1

لوكلير: المركز الرابع في سيلفرستون أشبه بالفوز بالسباق

فيرشتابن مُشيدًا بانتصاره "الرائع" في سيلفرستون: لم أتوقّع الفوز اليوم
فورمولا 1

فيرشتابن مُشيدًا بانتصاره "الرائع" في سيلفرستون: لم أتوقّع الفوز اليوم

هاميلتون: ضغط الإطارات الأعلى جعلها كـ "البالونات"
فورمولا 1

هاميلتون: ضغط الإطارات الأعلى جعلها كـ "البالونات"

بوتاس: كنا نائمين عندما تقدّم فيرشتابن علينا
فورمولا 1

بوتاس: كنا نائمين عندما تقدّم فيرشتابن علينا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.