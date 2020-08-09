فيرشتابن مُشيدًا بانتصاره "الرائع" في سيلفرستون: لم أتوقّع الفوز اليوم

لقّن فيرشتابن منافسيه درسًا في إدارة الإطارات عبر تمديد طلعته الأولى على إطارات "هارد"، حيث تمتّع بأفضلية أمام فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون بعد توقّفيهما المبكرين.

وخرج الهولندي بعد توقفه الأوّل خلف بوتاس مباشرة، لكنّه سرعان ما تجاوز سائق مرسيدس قبل تغييره إطارات "ميديوم" بعد ذلك بست لفات فقط عائدًا إلى إطارات "هارد".

وقد ضغط سائق ريد بُل لمرة أخيرة من أجل تغطية استراتيجية توقّف وحيد ممكنة من هاميلتون، لكنّ ذلك لم يكن ضروريًا في النهاية، حيث استدعت مرسيدس سائقها بطل العالم لتوقّف ثانٍ، لتعود الصدارة إلى فيرشتابن.

وبعد أنّ قلل من فرص ريد بُل بالفوز طيلة نهاية الأسبوع، اعترف فيرشتابن عقب السباق بأنّه لم يتوقّع التفوق على ثنائي مرسيدس نحو تحقيق الفوز.

فقال: "لم أتوقع ذلك. لكن وبعد الفترة الأولى بدا كما لو أنّنا على إطارات جيّدة للغاية. تلك علامة استفهام بكل تأكيد، كيف ستؤدي مرسيدس على الإطار القاسي (هارد). امتلكنا وتيرة كبيرة على السيارة، لم أواجه في الحقيقة العديد من المشاكل مع الإطارات على الإطلاق. واصلنا الضغط فقط، وكانت نتيجة مذهلة أن نفوز هنا بكل تأكيد".

وأضاف: "خضنا يومًا رائعًا، حيث أعتقد بأنّ كل الأمور عملت لصالحنا بشكل جيّد، وكانت لدينا الاستراتيجية المثلى. سارت كل الأمور على نحوٍ سلس. كنت سعيدًا جدًا بتحقيق الفوز".

هذا وكان فيرشتابن قادرًا على القيام بانطلاقة جيّدة من المركز الرابع، حيث تجاوز نيكو هلكنبرغ وبدأ بتسليط الضغط على ثنائي مرسيدس في المراحل المبكرة من السباق.

وقد حذّرت ريد بُل سائقها فيرشتابن من أنّه بحاجة للاعتناء بإطاراته وأن يدخل لخط الحظائر لتغييرها، فقط ليُسارع الهولندي ويقول: "تلك هي فرصتي الوحيدة للاقتراب من سيارتي مرسيدس، لن أقف هكذا مكتوف الأيدي".

وقد شرح فيرشتابن عقب السباق أنّه شعر بفرصة مبكرة للحاق بمرسيدس، ولم يرغب بإضاعتها من بين يديه.

فقال: "لم نحظ حتى الآن في الموسم بفرصة من أجل الضغط عليهم، لكنّني اليوم تمكّنت من ذلك. تعيّن عليهما التوقّف، ومنذ تلك اللحظة، سرعت من وتيرتي وقمت ببناء تلك الأفضلية حتى النهاية".

وساهمت تلك النتيجة في تقدم فيرشتابن إلى المركز الثاني في بطولة السائقين أمام بوتاس، الذي أكمل السباق ثالثًا، حيث يتواجد الهولندي على بُعد 30 نقطة من المتصدر هاميلتون.

وعند سؤاله إذا ما كانت لديه اليوم سيارة قادرة على هزيمة مرسيدس في جائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع المُقبل في برشلونة، قال فيرشتابن: "لا أعلم. أعتقد أننا بحاجة لاستخدام الإطارات اللينة (سوفت)، حيث يبدو بأنّها تناسب سيارتنا".

واختتم: "لكننا سنرى من جديد في برشلونة. أعتقد أنّنا في الوقت الحالي سعداء للغاية بتحقيقنا للفوز".