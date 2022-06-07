فيرشتابن: مشكلة ريد بُل تُظهر تواصل حاجة الفورمولا واحد لنظام "دي آر اس"

راجعت الفورمولا واحد قوانينها التقنيّة لهذا الموسم للانتقال إلى السيارات ذات المؤثّرات الأرضيّة من أجل التقليل من الاضطرابات الهوائيّة الناتجة عن الأجنحة ضمن الجيل السابق من السيارات.

وأظهرت سباقات هذا الموسم أنّ القوانين نجحت في السماح للسيارات باتّباع بعضها البعض على مقربة أكبر في المنعطفات السريعة، لكنّ ذلك لم يُنتج بالضرورة تجاوزات أكثر.

إذ جاءت أغلب التجاوزات مجدّدًا باستخدام نظام "دي آر اس"، حيث يُجادل البعض بأنّ تأثيره كان أكثر قوّة في سباق إسبانيا الشهر الماضي.

واعترف فيرشتابن بأنّه من دون نظام "دي آر اس" فإنّ السباقات ستكون سباقات تتابع في المجمل، قائلًا أنّه لا يزال ضروريًا بالتأكيد في هذا الجيل من السيارات.

"حسنًا، لو لم يكن ذلك على السيارة فسنقود في قطار حينها، أعتقد بأنّ ذلك أثبت حاجتنا لنظام ’دي آر اس’ في الوقت الحاضر مع هذه السيارات" قال فيرشتابن بعد أن أدّت مشكلة في نظام "دي آر اس" إلى بقائه عالقًا خلف جورج راسل في إسبانيا إلى حين عودته للعمل.

وقال فيرشتابن أنّ تأثير تقلّص الهواء المتّسخ تراجع بسبب الجرّ الأقلّ الذي تولّده السيارات الجديدة.

وقال الهولندي: "يُمكننا اتّباع السيارات الأخرى بسهولة أكبر، لكن حالما تكون خلف السيارة الأخرى، فأعتقد بأنّ الجرّ يكون أقلّ قليلًا، لذا أعتقد بأنّ الجرّ أقلّ قليلًا، ولا تحصل على تأثير عامل سحبٍ قويٍ مثل العام الماضي على سبيل المثال. وحينها ستحتاج لنظام ’دي آر اس’ كي تكون قادرًا على التجاوز عند المنعطف الأوّل".

ومن المنتظر أن يلعب النظام دورًا جوهريًا ضمن جائزة أذربيجان الكبرى نهاية هذا الأسبوع، وذلك بالنظر إلى أنّ المنعطفات البطيئة والخطوط المستقيمة ستعني سهولة بالنسبة للسائقين للبقاء ضمن مجال الثانية الضروري لتفعيل النظام.