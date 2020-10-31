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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن: مشكلة الطاقة في القسم الثاني دمّرت نسق التصفيات في إيمولا

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فيرشتابن: مشكلة الطاقة في القسم الثاني دمّرت نسق التصفيات في إيمولا

شعر ماكس فيرشتابن أنّ مشكلة شمعة الاحتراق في محرّكه خلال القسم الثاني من تصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى "دمّرت" نسقه على حلبة إيمولا.

أعلم فيرشتابن فريقه بفقدانه للطاقة على متن سيارته ريد بُل خلال طلعته الأولى على إطارات "ميديوم" في القسم الثاني، وهو ما أجبره على العودة إلى خطّ الحظائر.

وأشار الفريق إلى أنّه يشتبه في أنّ مشكلة في شمعة الاحتراق كانت السبب وراء ذلك، لكنّ الميكانيكيين تمكّنوا من تغييرها في الوقت المناسب للسماح لفيرشتابن بمواصلة برنامجه.

وتأهّل فيرشتابن في النهاية ثالثًا، لكنّه قال أنّ خسارة الطلعة الأولى في القسم الثاني من التصفيات تسبّبت في معاناته في القسم الثالث كونه خسر نسقه.

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وقال: "لا أعلم ما حدث بالضبط. تمّ نزع الغطاء الخارجيّ، وأنجز الميكانيكيون عملًا رائعًا لتصليح السيارة. لكنّ ذلك دمّر تصفياتي قليلًا، ذلك لأنّني اضطررت للعودة على إطارات ميديوم وكان عليّ إتمام تلك اللفّة".

وأكمل: "تمكّنا من فعل ذلك، لكنّ المعيار ضاع قليلًا. كانت الإطارات باردة جدًا في اللفّة الأولى من القسم الثالث. لم أحصل على نسقٍ جيّدٍ مطلقًا، وكان بوسعي تحقيق زمنٍ أفضل والضغط بشكلٍ أكبر".

وأردف: "كان بوسعي تقديم لفّة أفضل لو كانت التصفيات سلسة أكثر. لم أتوقّع التفوّق على مرسيدس في التصفيات، لكنّني أردت أن أكون أقرب وأزيد الحماس والإثارة".

ثمّ تابع: "كان اليوم صعبًا، لم أتوصّل إلى نسقٍ جيّدٍ مطلقًا خلال التصفيات. ذلك مؤسفٌ لكنّ المركز الثالث هو مركزي الاعتياديّ".

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