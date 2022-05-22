فيرشتابن: مشاكل نظام "دي آر اس" جعلت ريد بُل تغيّر استراتيجيّتي للفوز في إسبانيا

حصل فيرشتابن المنطلق من المركز الثاني، والذي تراجع في الترتيب بعد خروجه المبكّر عن المسار في المنعطف الرابع، فجأة على فرصة ذهبيّة لتحقيق الفوز في برشلونة بعد اضطرار غريمه شارل لوكلير، الذي سيطر على السباق، للانسحاب بعد مشكلة في محرّكه فيراري.

لكنّ تقدّم فيرشتابن تعقّد أكثر نتيجة مشكلة في مشغّل نظام "دي آر اس" على سيارته، وذلك بعد معاناته من ذات المشكلة في لفّته الأخيرة في تصفيات السبت.

وبالرغم من جهود ريد بُل للتوصّل إلى حل، عادت المشكلة للظهور عند محاولة فيرشتابن تجاوز جورج راسل سائق مرسيدس نحو الصدارة.

وقرّرت ريد بُل رفقة فيرشتابن تغيير استراتيجيّته والانتقال إلى استراتيجيّة التوقّفات الثلاث عبر فترة ثانية على إطارات "سوفت".

وسمحت تلك الاستراتيجيّة لفيرشتابن بالفوز بالسباق، بالرغم من أنّ ذلك جاء بعد طلب الفريق من زميله سيرجيو بيريز السماح له بالتقدّم في الفترة الأخيرة.

وقال حيال ذلك: "عانيت من رياح خلفيّة فجأة، لذا فقدت السيطرة على القسم الخلفي من السيارة وخرجت عن المسار".

وأضاف: "ومن ثمّ كنت في قطار السيارات وحاولت التجاوز، لكنّ نظام دي آر اس لم يكن يعمل دائمًا، وهو ما زاد صعوبة الوضع، لكنّنا تمكّنا من استغلال الاستراتيجيّة للتقدّم على الأمام مجدّدًا والفوز. كانت بداية صعبة، لكنّ النهاية كانت جيّدة".

وكان فيرشتابن غاضبًا ومتوتّرًا للغاية ضمن المحادثات اللاسلكيّة عند إعلامه بعودة مشاكل نظام دي آر اس، لكنّه قال بأنّه حاول توجيه تركيزه صوب إنجاح الاستراتيجيّة البديلة.

وقال: "حاولت الحفاظ على تركيزي. بالطبع لم يكن حدوث تلك الأمور لطيفًا، لكنّني كنت سعيدًا جدًا بالفوز في النهاية، كما أنّني سعيدٌ من أجل تشيكو، كانت نتيجة رائعة للفريق".

وأضاف: "أعتقد بأنّ سلوك السيارة كان جيّدًا على إطارات سوفت، وكذلك على إطارات ميديوم".

واستغلّ فيرشتابن هذا الفوز لينتزع صدارة البطولة للمرّة الأولى في 2022، حيث يتّجه إلى الجولة المقبلة في موناكو متقدّمًا بستّ نقاط على لوكلير.