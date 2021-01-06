فيرشتابن: مشاكل سيارة ريد بُل في موسم 2020 تمّ تضخيمها في وسائل الإعلام

عانى الهولندي وزميله أليكسندر ألبوم من بعض الجولات الصعبة خلف مقود سيارة 2020 بسبب معاناتها من بعض المشاكل الانسيابيّة خلال المراحل الأولى من موسم 2020.

وكان التحكّم في السيارة صعبًا وكان قسمها الخلفيّ عصبيًا، وهو ما باغت السائقين في بعض الأحيان، بالرغم من أنّ الفريق حقّق بعض التقدّم في السباقات المبكّرة.

وفي حين أنّ الاهتمام بخصائص السيارة سيطر على الأحاديث الدائرة بشأنها، قال فيرشتابن أنّ المشاكل لم تكن بمثابة دراما كبيرة مثلما يعتقد الكثيرون من الخارج.

وقال الهولندي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ وسائل الإعلام قامت بتضخيمها. كانت لدينا ثاني أسرع سيارة، وأعتقد بأنّ هناك الكثير من السيارات الأسوأ في البطولة".

وأضاف: "انزلقنا في بعض المناسبات خلال التجارب الشتويّة والجولات الأولى، وعندما تُحاول القيادة بأقصى مستوى، فليس من السهل قيادة السيارة، أتعلمون ما يعنيه ذلك؟ ربّما كانت قيادة سيارتنا أصعب بالمقارنة مع مرسيدس، لكنّها كانت أفضل من ويليامز على الأرجح".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّ ما قالته وسائل الإعلام ضخّم الوضع. لم أشعر بأنّ الوضع كان هكذا مطلقًا".

وفي ظلّ تحقيق مرسيدس لتقدّم جيّد مع سيارتها ومحرّكها لموسم 2020، وتراجع فيراري إلى الخلف، وجد فيرشتابن نفسه في المركز الثالث وحيدًا في الكثير من السباقات هذا العام.

لكن في حين أنّه لم يكن قادرًا على تحقيق الكثير من الانتصارات والمنافسة على اللقب مثلما كان يأمل، يعتقد الهولنديّ أنّه حقّق خطوة جيّدة إلى الأمام على صعيد القيادة.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّنا كنّا أفضل من 2019، أكثر ثباتًا في الأداء. لكن أجل، كنت وحيدًا في العديد من السباقات... أحبّ السير خلف مرسيدس! لم تكن السيارة سيّئة، لكنّنا كنّا نفتقر للمزيد من الأداء بالمقارنة مع مرسيدس".

وعندما سُئل إن كان شعر بالإحباط حيال تواجده بشكلٍ متواترٍ خلف مرسيدس، قال فيرشتابن: "كلّا لست محبطًا، لكنّني كنت عاجزًا في بعض الأوقات. لكنّني لا أزال أحاول تحقيق أفضل النتائج في النهاية، وهو ما أعتقد بأنّني فعلته في أغلب الأوقات. لذا أعتقد بأنّ ذلك جيّد".