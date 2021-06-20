فيرشتابن: مشاكل اللاسلكي لم تُعقّد فوزي بسباق فرنسا

وأتمّ فيرشتابن استراتيجيّة التوقّفين ببراعة ليُحقّق الفوز بجائزة فرنسا الكبرى أمام غريمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي اقتصر على توقّفٍ وحيد، حيث تشابه السباق مع جولتَي البحرين وإسبانيا.

وفاز هاميلتون بذلكما الحدثين بعد ضياع تجاه فيرشتابن الأخير لهاميلتون في البحرين، ومن ثمّ انتقال سائق مرسيدس إلى استراتيجيّة التوقّفين في برشلونة، لكنّ ريد بُل اختارت فعل ذلك اليوم الأحد في بول ريكار.

لكن عندما عاد فيرشتابن إلى الحلبة لفترته الثالثة الأخيرة فإنّ فريقه ريد بُل لم يكن قادرًا على سماعه في بعض الأحيان.

وطلب منه الفريق تحريك الميكروفون المدمج في خوذته، لكن لا يبدو أنّ ذلك أحدث فارقًا كبيرًا كون سباقه دخل مراحله الأخيرة ونجح فيرشتابن في اللحاق بهاميلتون واستعادة المركز الأوّل الذي خسره للمرّة الأولى في المنعطفات الأولى من السباق ومن ثمّ استعاده عبر التوقّف قبل هاميلتون للمرّة الأولى.

وقال فيرشتابن: "كنت أتحدّث ربّما على اللاسلكي لكنّهم لم يكونوا ليفهما كلامي مطلقًا في جميع الأحوال!".

وأضاف: "لا أعلم ما كانت المشكلة. كان الميكروفون قريبًا من فمي حرفيًا. حاولت تغييره وكان دائمًا في ذات الموقع مثل السباقات الماضية. لذا لا أعلم ما حدث".

وعندما سُئل إن كانت مشكلة اللاسلكي زادت من صعوبة فترته الثالثة، أجاب فيرشتابن: "كلّا".

وأكمل: "لم يكن بوسعي إجابتهم. لكن بالطبع كانوا يُزوّدونني بكلّ المعلومات وذلك هو المهمّ، كون وقفات الصيانة انتهت في تلك المرحلة".

وأردف: "لذا كان بوسعي الحديث إليهم لو كان اللاسلكي يعمل، لكن ما الذي بوسعك فعله؟".

كما قال فيرشتابن أنّ انتصاره في فرنسا – المعقل الذي سيطرت عليه مرسيدس منذ عودة السباق إلى روزنامة البطولة في 2018 – يُعدّ "مشجّعًا للغاية".

وأكمل: "من الواضح أنّ الظروف كانت أبرد في بداية السباق بالمقارنة مع التصفيات، وكانت مستويات المطاط على المسار أقلّ بسبب الأمطار صباح الأحد، لم يكن الوضع سهلًا".

وأردف: "لكن مع اقتراب السباق من النهاية فقد بدأت السيارة تستعيد أداءها وكنّا تنافسيين للغاية".

واختتم بالقول: "بالطبع أنا مسرورٌ للغاية حيال ذلك وآمل أن نواصل على هذا النحو".