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فيرشتابن مسرور "بالتقدم الجيد" بالرغم من اكتفائه بالمركز الثالث في تصفيات تركيا

من قبل:
, محرر

لم يتمكن ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل من تحقيق مركز أفضل من الثالث في تصفيات جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد، لكنه أوضح أنه مسرور بالرغم من ذلك.

فيرشتابن مسرور "بالتقدم الجيد" بالرغم من اكتفائه بالمركز الثالث في تصفيات تركيا

عانى فيرشتابن خلال التجارب الحرة يوم الجمعة من توازن سيارته. بينما كان المسار مبللاً في التجارب الحرة الثالثة.

وكانت ريد بُل تحاول الاستفادة من عقوبة لويس هاميلتون الذي سيتأخر عشرة مراكز على شبكة الانطلاق لتبديل محرك الاحتراق الداخلي في وحدة طاقته.

لكن مرسيدس بدت سريعة جداً على حلبة اسطنبول.

حيث سجل هاميلتون الزمن الأسرع أمام زميله فالتيري بوتاس وفيرشتابن.

ونتيجة عقوبته، سينطلق بوتاس أولاً أمام الهولندي سائق ريد بُل.

وبعد التصفيات، عبّر فيرشتابن عن سروره من النتيجة، مشيراً للتقدم الذي حققه الفريق مع السيارة بعد معاناة يوم الجمعة.

فقال: "في البداية كانت الحلبة صعبة للغاية مع الظروف الجوية، لكنني أعتقد أنه وبالمقارنة مع يوم أمس، تمكنا من قلب الأمور والتحسن كثيراً".

وأكمل: "أعتقد أنه وبشكل عام كانت التصفيات جيدة، بالرغم من أن اللفة الأخيرة ربما كانت أبطأ مما كنت أريد على المقطع المستقيم".

وتابع: "علينا النظر في ذلك، لكنها لم تكن بالطبع لفة المنافسة على قطب الانطلاق الأول. بشكل عام، حققنا تقدماً جيداً مقارنة بالأمس، المركز الثالث كان أقصى ما بوسعنا اليوم".

واسترسل: "يوم الغد سننطلق من المركز الثاني، سننتظر ونرى كيف ستكون الظروف الجوية خلال الليل. لكن بشكل عام أنا مسرور".

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وتعقيباً على إعدادات السيارة وتأثيرها على تحسن أداء السيارة، أجاب فيرشتابن: "من المفترض أن تصبح السيارة أفضل بقليل. سنرى كيف سيكون مستوانا خلال السباق".

وأكمل: "يبدو كذلك أن تآكل الإطارات مرتفع هنا، لكننا نعلم أنها باتت حلبة ممتعة جداً في القيادة".

واختتم: "سأحاول تسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط في الغد".

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