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فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى / أخبار عاجلة

فيرشتابن "مُستاء" من مركز الانطلاق الثاني لسباق جائزة تركيا الكبرى

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فيرشتابن "مُستاء" من مركز الانطلاق الثاني لسباق جائزة تركيا الكبرى
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عبّر ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل عن استيائه من مركز الانطلاق الثاني لجائزة تركيا الكبرى في الفورمولا واحد، بعد أن تصدر جميع حصص التجارب الحرة يومي الجمعة والسبت.

شهدت حلبة اسطنبول بارك تصفيات مليئة بالدراما، وذلك بسبب ضعف التماسك على الحلبة التي أعيدت سفلتتها مؤخراً، إضافة إلى الظروف الجوية التي شهدت هطول الأمطار بغزارة في القسم الأول.

وكان الهولندي الشاب قد تصدر بالفعل جميع حصص التجارب الحرة قبل التصفيات التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين بسبب غزارة الأمطار والانزلاقات المتتالية.

وقدم فيرشتابن أزمنة سريعة طوال الوقت، وكان يتقدم على جميع منافسيه بفوارق كبيرة، لكن وفي القسم الثالث كان يستعمل إطارات الأمطار حين احتل المركز الأول المؤقت قبل أن يتقدم عليه سيرجيو بيريز سائق ريسينغ بوينت على الإطارات المتوسطة.

وكان سائق ريد بُل يتجه بالفعل للرد على المكسيكي وتحسين زمنه للتقدم إلى المركز الأول، لكن الفريق طلب منه الدخول إلى منصة الصيانة لاستبدال تلك إطارات الأمطار بالمتوسطة.

وحين خرج، عانى مع مشاكل التماسك ولم يكن أمامه ما يكفي من الوقت، ليكتفي بالمركز الثاني خلف لانس سترول زميل بيريز. إذ فصل فيرشتابن بينهما.

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وحين سُئِل عن شعوره حيال كلا نوعي الإطارات، أكد الهولندي الشاب أنه كان مرتاحاً على إطارات الأمطار بشكل أكبر.

فقال: "بالفعل ومنذ القسم الثاني عندما حاولنا الخروج على الإطارات المتوسطة ’إنترميدييت’ لم يكن لدينا تماسك".

وأكمل: "بات المسار أفضل بكثير في القسم الثالث. لكن بالنسبة لنا، كانت الإطارات المتوسطة سيئة جداً".

وأردف: "بينما كانت إطارات الأمطار جيدة. كانت القيادة معها مريحة جداً. لذا لست سعيداً حقاً بهذه النتيجة".

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بالمقابل، أكد فيرشتابن أنه مستاء من الكيفية التي سارت بها الأمور في التصفيات، خاصة بعد أن تصدر جميع حصص التجارب الحرة.

فقال: "أشعر أنني مستاء بعض الشيء حالياً بالطبع. لدينا السباق غداً".

وأكمل: "هناك بوسعنا القيام بعمل جيد. لكن عندما تكون الأول في جميع الحصص ومن ثم تتأهل ثانياً، فليس هذا ما تريده".

واختتم: "لذا، آمل أن نحظى غداً بسباق جيد".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة تركيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب التأهيليّة
قائمة السائقين ماكس فيرشتابن
قائمة الفرق ريسينغ بوينت
الكاتب خلدون يونس

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