فيرشتابن مستاء من "لفته السيئة جداً" بالرغم من تحقيق قطب الانطلاق الأول في النمسا

نجح فيرشتابن بتحقيق قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي في حلبة ريد بُل رينغ التي تستضيف جائزة النمسا الكبرى.

لكن الهولنديّ أكمل التصفيات بفارق 0.048 ثانية فقط أمام لاندو نوريس سائق مكلارين وصاحب المركز الثاني.

ولم ينجح سائق ريد بُل بتحسين زمنه في طلعته الثانية خلال القسم الثالث في التصفيات، حيث بدا مستاءً للغاية حين تكلم مع فريقه عبر اللاسلكي.

وسُمع وهو يحذّر فريقه بشدة من تكرار إخراجه أولاً على المسار حين يحاول تسجيل زمن سريع.

وضمن المقابلة الصحفية بعد التجارب التأهيلية، عبّر فيرشتابن عن استيائه من الطريقة التي أكمل بها لفته الثانية، حيث أكد أن الفريق سينظر فيما جرى.

حيث قال: "لقد كانت لفة سيئة جداً. أنا مسرور طبعاً لتحقيق قطب الانطلاق الأول، لكن ليس بهذه الطريقة".

وأكمل: "لذا، هذا أمر علينا النظر فيه. لكن بالطبع إحراز قطب الانطلاق الأول مرتين هنا لهو أمر جيد جداً".

وتابع: "نأمل أن نتمكن من إنهاء السباق بهذا المركز غداً".

بالمقابل، تكلم فيرشتابن عن تركيبة الإطارات الأقل ليونة مقارنة بالجولة الماضية، مشيراً إلى أن إدارتها ستكون صعبة.

فقال: "الإطارات الأكثر ليونة من الأسبوع الماضي ستكون صعبة في إدارتها خلال السباق".

وأردف: "لكن ما عدا ذلك، أعتقد أنه علينا التركيز على وتيرتنا في السباق".

واختتم: "بالطبع سنحاول تحقيق الفوز، لكن مثل هذه المهمة لا تكون سهلة على الإطلاق".