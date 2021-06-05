فيرشتابن مستاءٌ بشدة من التصفيات "الغبية" في باكو

بدت ريد بُل قوية للغاية طوال عطلة نهاية الأسبوع، ومع الوصول إلى التصفيات كان الهولندي يحاول تسجيل لفة سريعة له خلال القسم الثالث.

لكنّ حادثة تعرض لها كارلوس ساينز سائق فيراري ويوكي تسونودا سائق ألفا تاوري، تسببت برفع العلم الأحمر في الدقيقة الأخيرة. ما منعه من مواصلة سعيه بعد أن كان الأسرع خلال أول مقطعين على الحلبة.

وحقق شارل لوكلير قطب الانطلاق الأول، أمام لويس هاميلتون الذي نجح بالتعافي من تجارب حرة سيئة، حيث سينطلق أمام فيرشتابن منافسه الأساسي على اللقب.

وتفصل بين فيرشتابن وهاميلتون أربع نقاط فقط ضمن معركة اللقب، حيث تسعى ريد بُل للتشبث بصدارة بطولتي السائقين والمصنّعين، التي حصلت عليها بعد جولة موناكو.

لذا، بدا سائق ريد بُل مستاءً بشدة حيث ظهر ذلك بوضوح على معالم وجهه، فقال: "إنها تصفيات غبية. على أية حال هذا واقع الأمر. المركز الثالث ما زال جيداً. لدينا سيارة جيدة".

وأكمل: "أعتقد أن كل شيء يعمل جيداً. لكن نعم، كل الأمور السيئة *** تحصل طوال الوقت، خلال القسم الثالث. إنه حظ سيء".

وتابع: "إنها حلبة شوارع ومثل هذه الأمور واردة الحدوث. كما قلت، لدينا سيارة قوية. خلال السباق علينا إدارة الإطارات وتسجيل مجموع جيد من النقاط".

بالمقابل، أوضح فيرشتابن أنه وبالرغم من وتيرة السيارة الجيدة، لكن كل شيء وارد الحدوث في السباق.

فقال: "ما زالت وتيرتنا جيدة. بالطبع كنا نفضل الانطلاق من المركز الأول. لكن هناك الكثير من الأوراق للعبها".

وأكمل: "كما رأينا في التصفيات، أمور كثيرة قد تحصل".

وتابع: "لذا، ربما في السباق قد تتكرر مثل هذه الأمور. آمل أن نحظى بانطلاقة نظيفة. علينا الانتظار لنرى".

واختتم معلقاً على المعركة المنتظرة في مواجهة هاميلتون خلال السباق: "نعم بالطبع، لكن لدينا ثلاث سيارات مختلفة هذه المرة. وذلك على الدوام أمر جيد".