فيرشتابن: مرسيدس تبدو قويّة جدًا في أبوظبي

بالرغم من تصدّره للحصّة الأولى من تجارب الجمعة على حلبة مرسى ياس، اكتفى فيرشتابن بالمركز الثالث في الفترة المسائيّة.

وكان سائق ريد بُل على بُعد ثلاثة أرباع الثانية عن الصدارة عن المتصدّر فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

يأتي ذلك بعد أن كان الهولندي منافسًا لمرسيدس في الجولتين الماضيتين في البحرين.

وقال سائق ريد بُل: "كان يومًا جيّدًا. لا شيء جنونيّ، لكن أجل، أمامنا بعض العمل لإنجازه لمحاولة تقليص الفجوة مع مرسيدس".

وأضاف: "تبدو قويّة جدًا مجدّدًا بالرغم من أنّني لم أحصل على لفّة جيّدة على إطارات سوفت، لكن لا بأس".

وأكمل: "مثلما كان عليه الحال طوال العام فإنّني سآخذ مركزي المعتاد (الخانة الثالثة)".

أمّا على صعيد حدود المسار فلم يكن فيرشتابن قلقًا من إمكانيّة مواجهة مشاكل إزاء ذلك في التصفيات.

وقال: "أجل خرجت عن المسار في بعض المناسبات، لكنّها تجارب الجمعة. تعلم أنّه ليس بوسعك العبور هناك في التصفيات، لذا تولي المزيد من الاهتمام".

وأضاف: "سنرى ما سيفعله السائقون الآخرون وما سيقولونه في اجتماع السائقين هذه الليلة، لكنّني أعتقد بأنّ الوضع سيكون على ما يرام. اكتشفنا الحدود اليوم وسيكون لدينا فهمٌ أفضل الآن".