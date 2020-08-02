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فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس

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فيرشتابن "محظوظ وسيء الحظ" مع المركز الثاني بعد مشاكل الإطارات لمرسيدس
من قبل:
, رئيس التحرير
02-08-2020

قال ماكس فيرشتابن بأنه كان "محوظًا وسيء الحظ" في الوقت عينه من خلال إحرازه للمركز الثاني في سباق سيلفرستون بعد معاناة ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس من انثقاب في الإطارات خلال اللّفات الأخيرة من جائزة بريطانيا الكبرى.

بعد تواجده وحيدًا في المركز الثالث، تقدّم فيرشتابن وعلى غير المتوقّع إلى المركز الثاني في اللّفة 50 إثر انثقاب الإطار الأمامي الأيسر على سيارة بوتاس. وبما أنّ الهولندي لم يكن تحت التهديد من أحد السائقين بالخلف بالنظر إلى الفارق المريح الذي تمتّع به، ولأنّ هاميلتون كان وحيدًا في الصدارة كذلك، ارتأت الحظيرة النمساوية إدخال فيرشتابن إلى منطقة الصيانة من أجل تسجيل أسرع لفة في السباق في اللّحظات الأخيرة.

ولكن، وفي أثناء ذلك، عانى هاميلتون من نفس المشكلة في إطار سيارته حيث أبطأ من سرعته بهدف الوصول إلى خطّ النهاية إذ نجح في مهمته مستخدمًا الإطارات الثلاثة المتبقية.

وقطع هاميلتون خطّ النهاية بفارق 5.8 ثانية عن فيرشتابن، ممّا يعني أنه في حال لم يُجري الهولندي توقفه الإضافي لكان حقّق الفوز بالسباق.

وقد أوضح فرشتابن عن إحباطه لفريقه عبر الراديو لكنه هدأ من مشاعره بسرعة إذ قال "لقد قمنا بعملٍ جيد. نقاط جيدة. ومنصةٍ جيدة. قدّمنا عملاً جيدًا. يجب أن نكون سعداء بالمركز الثاني...ولكن عندما يحدث ذلك...على أيّ حال لا يزال الأمر جيدًا".

وخلال حديثه مع وسائل الإعلام بعد نهاية السباق، عبّر فيرشتابن من جديد عن سعادته بالمركز الثاني قائلاً "كنت محظوظًا وسيء الحظ في آنٍ معًا. مرسيدس كانت بالطبع سريعة للغاية في السباق. لم تكن الإطارات في حالةٍ جيدة مع تبقي 10 لفات على نهاية السباق إذ قلت للفريق: يا رفاق، إنّ الإطار الأمامي الأيمن لا يبدو بحالةٍ جيدة".

وأضاف "بعدها حصل الثقب في إطار سيارة بوتاس حيث توقفنا من أجل تسجيل أسرع لفة بالسباق. ومن ثم بالطبع تكرّرت المشكلة عينها مع هاميلتون. ولكن كما تعلمون، أنا سعيدٌ بالمركز الثاني. إنها نتيجة جيدة لنا مرة أخرى".

واختتم "كنت وحيدًا في السباق (قبل الحادثة). كنت أحاول إدارة وتيرتي والإعتناء بإطاراتي".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بريطانيا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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