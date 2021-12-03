فيرشتابن: محرّك جديد لن يجلب مكاسب في الطاقة كالتي تحققها مرسيدس

مع إقامة جائزة السعودية الكبرى نهاية هذا الأسبوع على حلبة جدّة عالية السرعة، والتي ستجعل من الطاقة عاملًا هامًا للغاية، فإنّ لويس هاميلتون غريم فيرشتابن على اللقب سيكون ضمن أفضل أوضاعه مع اعتماده لأجدد محركاته.

وهو ذات المحرك الذي استخدمه سائق مرسيدس على النحو الأمثل في جائزة البرازيل الكبرى، والذي ساهمت أفضلية طاقته في أن يشقّ هاميلتون طريقه من آخر شبكة انطلاق السباق القصير ليعود ويسجّل فوزًا عبقريًا بالسباق الرئيسي.

لكن وبينما تقدّم محركات مرسيدس الجديدة مكاسب طاقة جيّدة لأنّ أداءها يتراجع على مدار عمرها المتوقّع، إلّا أن فيرشتابن يرى بأن محركات هوندا تحظى بأداء أكثر ثباتًا.

وفي حين يكون ذلك عاملًا إيجابيًا في ضمان أن تظل حزمته تنافسية لفترة أطول، لكنه يعني بأن هنالك حافزًا ضعيفًا للتوجّه نحو الحصول على محرك جديد مثلما فعل هاميلتون.

"حسنًا، ليست لدينا تلك الذروة في الطاقة مع المحرك الجديد مثل مرسيدس" قال فيرشتابن عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن التغيير التكتيكي المحتمل لوحدة الطاقة.

وأضاف: "محركنا يملك أداءً ثابتًا للغاية على مدار عمره الافتراضي. لذا فإنّ تغيير المحرك بهذه الطريقة لن يجلب لنا الكثير في الحقيقة".

وبالرُغم من تصريح هيلموت ماركو مستشار رياضة اليسارات لدى ريد بُل بأن فيرشتابن قد يؤثر الحصول على محرك جديد لجولة أبوظبي الختامية، لكنّ الهولندي ليس مقتنعًا جدًا بذلك.

إذ وحين سُئِل عمّا إذا كان ذلك التغيير قد يتمّ فقط على أسس متعلق بالموثوقية، قال فيرشتابن: "نعم، ولكن من جهتي، لا شك حيال ذلك. أعلم ما لديّ على صعيد المحركات وعادة نكون قادرين على الاستمرار على هذا النحو".

هذا ويتمتع فيرشتابن بأفضلية 8 نقاط أمام هاميلتون في الترتيب العام مع بقاء سباقين على نهاية الموسم، لكنّ البريطاني يتوجه إلى سباق السعودية بعد انتصارين في البرازيل وقطر.

وفي ظل الزخم الذي يتمتع به هاميلتون الآن، لكن فيرشتابن يدرك جيّدًا السرعة التي قد تتغير بها الأوضاع.

فقال: "لا أؤمن بشيء مثل الزخم من جهتي. عليك أن تؤدي وتقوم بعمل جيد في كل نهاية أسبوع. دومًا ما أجد صعوبة في توقّع ما سيكون عليه الوضع. كل شيء يكمن في التفاصيل، ولكن هنالك أمورًا أكثر قد تحصل على حلبة شوارع من الحلبة الاعتيادية على أيّة حال".

وعند سؤاله عمّا إذا سيركّز على الفوز بالسباقين الختاميين أم سيقوم بما هو كافٍ فقط لحصد النقاط الضرورية لحسم اللقب، قال فيرشتابن: "دومًا ما أحاول تحقيق الفوز، لكن الأمر الأكثر أهمية هو بالطبّع أن نكون ما نزال في الصدارة بعد أبوظبي".