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فيرشتابن مُحذّرًا: ثلاثة سباقات متتالية هي الحدّ الأقصى للفورمولا واحد

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فيرشتابن مُحذّرًا: ثلاثة سباقات متتالية هي الحدّ الأقصى للفورمولا واحد

يعتقد ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل أنّ الصيغة الحاليّة من تسعة سباقات فورمولا واحد في 11 أسبوع هي "الحدّ الأقصى" ويأمل أن تعود الرياضة إلى جدول طبيعيّ أكثر في 2021.

نتيجة اضطراب النصف الأوّل من روزنامة الفورمولا واحد موسم 2020 بسبب فيروس كورونا، انطلق الموسم أخيرًا مطلع يوليو الماضي من خلال ثلاثة سباقات متتالية في النمسا والمجر.

وبعد الحصول على عطلة نهاية أسبوعٍ للراحة، عادت الفئة الملكة لخوض ثلاثة سباقات متتالية أخرى في سيلفرستون وبرشلونة، على أن تليها سلسلة أخرى من ثلاثة سباقات من أجل استضافة أكثر قدرٍ ممكن من السباقات هذا الموسم.

وتتفهّم جميع الفرق الحاجة للإيفاء بالمتطلّبات التجاريّة والتعاقديّة بهدف إنقاذ الموسم من خلال 15 سباقًا على الأقلّ. حيث من المنتظر أن يشمل الموسم 17 سباقًا من خلال عودة تركيا وإقامة سباقَين في البحرين.

وكان أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين قد قال الشهر الماضي أنّ فكرة إقامة ثلاثة سباقات متتالية "لا يجب أن تُصبح المعيار في المستقبل" نتيجة الإجهاد الذي يُفرض على أطقم التسابق.

واعترف فيرشتابن سائق ريد بُل بحاجة الرياضة لإقامة السباقات، لكنّه يتّفق أيضاً مع اعتبار ثلاثة سباقات متتالية "أمرًا مفرطًا قليلًا".

وقال الهولندي ضمن جائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي: "أعتقد بأنّه لا بأس بذلك في الوقت الحاضر. حظينا باستراحة طويلة".

وأضاف: "لا أرى ذلك يتكرّر في العام المقبل، أعني أن نواصل إقامة ثلاثة سباقات متتالية. أعتقد بأنّ ذلك مفرط بعض الشيء".

وأكمل: "أعتقد بأنّه لا بأس بإقامة سباقَين متتاليين، ومن ثمّ تحصل على استراحة بينهما. بالطبع علينا قبول ذلك في الوقت الحاضر. نحتاج لإقامة السباقات، لذا سنحاول بذل أفضل ما في وسعنا".

وأردف: "أعتقد بأنّ إقامة ثلاثة سباقات متتالية يُعدّ الحدّ الأقصى".

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في المقابل عبّر جورج راسل سائق ويليامز عن استمتاعه بالتواجد على المسار بشكلٍ متواصل، وأنّ ذلك يُذكّره بأيّام الكارتينغ.

وقال البريطاني: "كنت أجوب البلاد في كلّ عطلة نهاية أسبوع مع أبي وأمي. لذا تعود الذكريات الآن".

وأضاف: "بالنسبة لي فإنّني أستمتع بذلك. يسمح لي ذلك بخوض ما أعشقه. من المذهل التسابق في أفضل الحلبات حول العالم".

لكنّ راسل قلقٌ في المقابل على صحّة أطقم الفرق التي ستتوجّه إلى بلجيكا الأسبوع المقبل، ومن ثمّ مباشرة إلى مونزا وموجيللو في الأسبوعين التاليين.

وقال حيال ذلك: "لكنّني أشعر بالحزن على الفرق، إنّهم يشعرون بكلّ هذا التعب. حتّى بعد السباقين في بريطانيا الذين بقينا فيهما في بريطانيا موطننا".

وأردف: "سيكون ذلك صعبًا عليهم عندما ننتقل إلى ثلاثة سباقات بعيدة عن موطننا والسفر بين تلك السباقات".

وأكمل: "أعشق ذلك، لكنّ هذه رياضة فرق وأفكّر في الشباب الذين يعملون يوميًا في هذه الفترة".

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