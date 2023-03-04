فيرشتابن "متفاجئٌ بشكلٍ إيجابي" بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في البحرين

بعد أن برزت ريد بُل كالفريق الأكثر قوّة من قبل العديد من المتابعين خلال التجارب الشتويّة الأسبوع الماضي، تعيّن على فيرشتابن مجابهة ضعف استجابة للانعطاف في تجارب الجمعة نتيجة اختيار ريد بُل رفع سيارتها "آر.بي19" قليلًا.

وترك ذلك زميله سيرجيو بيريز مرتاحًا أكثر مع المحور الأماميّ الخامل أكثر، ليتصدّر التجارب الحرّة الأولى قبل أن يكون فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الأسرع في الحصّتين التاليتين.

لكنّ فيرشتابن حامل اللقب اكتسح الجميح وأحرز قطب الانطلاق الأوّل الـ 21 في مسيرته في الفورمولا واحد بفارق 0.138 ثانية عن زميله بيريز.

وتقدّم شارل لوكلير ثنائيّ فيراري في الصفّ الثاني، بعد أن تعمّد عدم الإقدام على محاولة ثانية من أجل الحفاظ على مجموعة إطارات "سوفت" جديدة للسباق، بينما سينطلق ألونسو خامسًا.

وقال فيرشتابن: "أنا متفاجئٌ بشكلٍ إيجابي في الحقيقة بتحقيق قطب الانطلاق الأوّل بعد معاناتي في تجارب الأمس. ذلك إيجابي وعادة ما تكون سيارتنا أفضل في السباق. أعتقد بأنّها كانت بداية صعبة لعطلة نهاية الأسبوع بالأمس واليوم".

وأضاف: "لم أتوصّل بعد إلى نسقي الخاص في السيارة. لكنّني أعتقد بأنّني تمكّنت من جمع أفضل كلّ شيء في ذات اللفّة في التصفيات".

وأكمل: "أعتقد بأنّ الجميع يعلم ما يفعله مع السيارة بالمقارنة مع العام الماضي. لذا أعتقد بأنّك تبدأ الموسم بشكلٍ أفضل وبتنافسيّة أعلى".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ التغييرات جعلت السيارات أبطأ قليلًا، لكنّنا كنّا أسرع قليلًا في النهاية بالرغم من ذلك".

من جانبه قال زميله بيريز: "لم أكن مرتاحًا للغاية بتوازن السيارة. أعتقد بأنّ بوسعك دائمًا التحسّن بعُشرٍ من الثانية في التصفيات".

وأردف: "لكنّني أعتقد بأنّ الحصول على هذه الانطلاقة الرائعة للفريق لحظة مميّزة".

وأكمل: "لكنّنا تجهّزنا أكثر للسباق. لدينا سيارة مُجهّزة أكثر للسباق يوم الأحد في الوقت الحاضر. علمنا أنّ علينا الإقدام على بعض التضحيات للتصفيات، وهو ما فعلناه. لم يكن ذلك مثاليًا، لكن نأمل أن يُؤتي ذلك ثماره غدًا وأن نحظى بسباقٍ قويٍ".