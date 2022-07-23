فيرشتابن متفائلٌ بأفضليّة ريد بُل على الخطوط المستقيمة أمام فيراري في فرنسا

تصدّر فيرشتابن التجارب الحرّة الثالثة، لكنّه اكتفى بالمركز الثاني خلف غريمه في التصفيات، والذي استفاد من استراتيجيّة عامل السحب من قبل فريقه فيراري.

وكانت ريد بُل تستخدم حزمة منخفضة الجرّ في بول ريكار، وهو ما كان يعني تصدّر فيرشتابن وزميله سيرجيو بيريز لترتيب السرعات القصوى في التصفيات.

إذ تمتّع بيريز بأفضليّة 6.11 كلم/س على حساب لوكلير في التصفيات، في حين كان فيرشتابن أسرع منه بـ 6.27 كلم/س.

لكنّ تلك المقاربة تصعّب مهمّة السائقَين في رفع حرارة الإطارات المطلوبة لإتقان المقطع الأوّل التقنيّ من الحلبة الفرنسيّة، لكنّ تلك الحرارة ستُولّد بشكلٍ طبيعي في السباق بالنسبة لريد بُل، في الوقت الذي لن تكون فيه فيراري ذات الارتكازيّة الأعلى قادرة على التخلّص من الجرّ ما لم تكن على مقربة من سيارات أخرى أمامها.

لكن أظهرت بيانات نظام "جي بي اس" التي شاهدها موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ فيراري كانت أسرع بكثيرٍ في المنعطفات عالية السرعة.

لكن من المرجّح أن لا يكون ثنائيّ فيراري قادرًا على الضغط بقوّة هناك في السباق من دون استهلاك الإطارات الأماميّة.

وكان وضعٌ مشابهٌ قد كلّف مرسيدس الفوز بسباق العيد الـ 70 للفورمولا واحد في 2020، حيث فاز فيرشتابن مستفيدًا من تآكل إطاراته الأفضل.

وعندما سُئل إن كان يتوقّع أن يُؤتي خيار ريد بُل ثماره في السباق، أجاب الهولندي: "آمل ذلك".

وأضاف: "نبدو سريعين جدًا مرّة أخرى على الخطوط المستقيمة، وذلك مكسبٌ رائع. لكن أعتقد بأنّنا نحتاج للنظر إلى أدائنا على السرعات العالية في المجمل".

وأكمل: "مهما كان الجناح الذي نضعه على السيارة فإنّنا دائمًا ما نُعاني قليلًا في المنعطفات عالية السرعة بالمقارنة مع فيراري".

وأردف: "لكنّ الإطارات ستكون حارة جدًا غدًا على هذه الحلبة، ولا يُمكنك الضغط في المنعطفات عالية السرعة بذات القدر الذي تفعله في لفّة التصفيات".

ثمّ تابع: "لذا آمل أن تُساعدنا السرعة القصوى قليلًا بالمقارنة مع التصفيات".

ويشعر فيرشتابن كذلك بأنّ "التماسك في المنعطفات البطيئة، كان أفضل بالنسبة له في التصفيات، كونه عانى من ضعف استجابة للانعطاف في المقطع الأوّل في تجارب الجمعة، وازداد ذلك صعوبة بمعاناته لتحمية الإطارات".

وقال حامل اللقب أنّ تلك المعاناة استمرّت في التصفيات، حيث لم يكن توازن سيارته في المستوى الذي يريده وهو ما ساهم في هزيمته أمام لوكلير.

وقال: "مع هذه الظروف فإنّه من الصعب معرفة ما سيحدث بشكلٍ عام. الأجواء حارة جدًا مع هذه الإطارات".

وأكمل: "عانيت قليلًا في التصفيات للتوصّل إلى التوازن المناسب. لم أتمتّع بالتماسك الذي أردته، خاصة في القسم الثالث عندما ضغطت".

واختتم بالقول: "ربّما يعود ذلك إلى شكل المسار، والسطح والحرارة، وربّما لا تتناسب تلك العوامل مع السيارة أو أسلوب قيادتي. لا أعلم. لكن أعتقد بأنّ المركز الثاني لا يزال جيّدًا في المجمل".