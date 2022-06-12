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فيرشتابن متأكّدٌ من أنّه كان ليلحق بلوكلير في سباق باكو

عبّر ماكس فيرشتابن عن ثقته بلحاقه بشارل لوكلير عندما كان غريمه على لقب الفورمولا واحد في صدارة سباق جائزة أذربيجان الكبرى قبل معاناته من عطلٍ في محرّكه فيراري.

فيرشتابن متأكّدٌ من أنّه كان ليلحق بلوكلير في سباق باكو

أحرز سائق ريد بُل الفوز في باكو بعد تغلّبه على زميله سيرجيو بيريز وذلك بعد أن عرف السباق انسحاب لوكلير بسبب مشكلة في المحرّك في اللفّة الـ 20.

وكان لوكلير يتواجد في الصدارة بعد أن أجرى توقّفه قبل سيارتي ريد بُل مستغلًا فترة سيارة الأمان الافتراضيّة، وحالما توقّف فيرشتابن فقد كان أمامه فارق 13 ثانية للوصول إلى سائق فيراري، لكن بحديثه بعد السباق فقد عبّر الهولندي عن ثقته في تمتّعه بوتيرة كافية للتغلّب على لوكلير دون انسحابه.

وقال سائق ريد بُل: "أعتقد بأنّنا تمتّعنا بوتيرة مذهلة اليوم، وكنّا قادرين على الاعتناء بالإطارات وتقليص الفارق والتجاوز نحو الصدارة. لكن ربّما كنّا محظوظين بعض الشيء بسبب الانسحاب".

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وأكمل: "لكن أعتقد بأنّه بالرغم من ذلك فإنّ سيارتنا كانت جيّدة حقًا اليوم. لذا كنت لأقلّص الفارق، وحينها ستكون أمامنا معركة قويّة".

وأردف: "لكنّني سعيدٌ حقًا بتوازن السيارة اليوم بشكلٍ عام".

كما قال فيرشتابن بأنّه توصّل إلى إعدادات أفضل وأداء أفضل من الإطارات من سيارته ريد بُل اليوم على صعيد وتيرة السباق، وذلك بعد أن عانى لمجاراة زميله بيريز على مدار اللفّة الواحدة في التصفيات والتجارب الحرّة، وقال بأنّ ذلك كان المفتاح وراء فوزه.

وقال في هذا الصدد: "لا أعلم، كان سلوك السيارة بأكمله أفضل، وكذلك التماسك. وذلك ما تحتاجه هنا، أن تكون قادرًا على الاعتناء بإطاراتك. لذا كان اليوم جيّدًا بتحقيقنا الثنائيّة في النهاية".

وأحرز فيرشتابن فوزه الـ 25 في الفورمولا واحد بالتوازي مع انسحاب لوكلير، وهو ما يعني تمتّعه بأفضليّة 21 نقطة الآن في صدارة الترتيب العام أمام زميله بيريز الذي تقدّم إلى المركز الثاني.

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