فيرشتابن ما يزال مهتمًا بخوض غمار لومان 24 ساعة في المستقبل بجوار والده

يتواجد فيرشتابن الآن على طريق تحقيق أولى ألقابه في الفورمولا واحد، حيث ساهم فوزه الأخير في جائزة المكسيك الكبرى نهاية الأسبوع الماضي في توسيع أفضلية نقاطه في صدارة الترتيب أمام غريمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس إلى 19 نقطة مع بقاء 4 سباقات حتى نهاية الموسم.

وبينما انصبّ تركيز الهولندي بشكل كامل على جهوده في الفورمولا واحد منذ انضمامه إلى البطولة في 2015، ليُصبح أصغر فائز بسباق في البطولة في العام التالي، فقد سبق وتحدّث سائق ريد بُل عن رغبته في التسابق ضمن منافسات لومان يومًا ما.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما تحدّث مرة أخرى إلى والده عن مشاركة محتملة في لومان، أوضح فيرشتابن أن ذلك ما يزال أمرًا ضمن خطط تقييماته للمستقبل.

فقال: "نعم، نتحدّث عن ذلك الأمر في بعض الأحيان. السيارات الخارقة باتت متواجدة الآن في البطولة، لكنها فئة ما تزال بحاجة لمزيد من المشاركين لتكون مؤسسة بشكل كامل".

وأضاف: "أعتقد أن الصورة بحاجة لبضع سنوات إضافية لتكون أكثر وضوحًا حيال ما أرغب القيام به في لومان".

وتابع: "إنّه أمر أودّ بالتأكيد القيام به في المستقبل. بالطبّع سيكون من الرائع إذا ما تمكنت من فعل ذلك سويًا ما والدي".

جديرٌ بالذكر أن فيرشتابن الأب - الذي سابق في الفورمولا واحد بين 1994 و2003 - لم يشارك بشكل تنافسي منذ سباق لومان 24 ساعة 2009، العام الذي تلى فوزه ضمن فئة "ال ام بي2" على متن سيارة بورشه.

لكنّ صاحب الـ 49 عامًا يتّجه لخوض أولى مشاركاته في عالم الراليات في وقت لاحق من الشهر الجاري في رالي درينث الدولي في أسين، قبل أن يشارك في سباق دبي 24 ساعة.

وقد دعم ماكس والده يوس ليقوم بعمل جيّد في أولى مشاركاته في الراليات، حيث أنه "يأخذ الأمر بجدية كبيرة".

فقال سائق ريد بُل: "حتى اليوم، أرسل لي مُجددًا بعض الفيديوهات والصور كونه كان يخوض اختبارات مرة أخرى".

وأكمل: "إنه سريع، وأثق في أنه سيقوم بعمل جيّد. بالطبّع تلك منافسات جديدة بالنسبة له، وأن يكون بجانبه شخض آخر للملاحة، ولكن أعتقد بأن أسلوبه يناسب الراليات. أتطلّع بالتأكيد لرؤية نتائجه".