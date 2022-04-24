فيرشتابن ما زال غير معجبٍ بصيغة السباقات القصيرة بالرغم من فوزه في إيمولا

نجح بطل العالم بالتعافي من انطلاقته المتواضعة في السباق القصير ليكمل تجاوزاً مثيراً على لوكلير في اللفة ما قبل الأخيرة محرزاً الفوز ما يعني تحقيقه لقطب الانطلاق الأول في السباق الرئيسي اليوم الأحد.

وكان الهولندي قد أشار في الماضي لعدم إعجابه بالصيغة هذه نظراً لوجود حصة تجارب حرة واحدة فقط قبل التصفيات، وأن قيود خط الحظائر المغلق تجمّد إعدادات السيارات بدءاً من مساء الجمعة.

وحين ٍسُئِل بعد فوزه بالسباق القصير حيال رأيه في هذه الصيغة، أجاب: "لم يتغير رأيي. ما زلت غير معجب بالسباقات القصيرة لأنها في نهاية المطاف لا تغير أي شيء".

وأكمل: "لا يتعلق الأمر بخوض منافسة قوية خلال السباق القصير أو الرئيسي. أفضل ببساطة الصيغة الاعتيادية للجولات وليس هذه الصيغة".

بالمقابل، أشار فيرشتابن لتفاؤله حيال وتيرة ريد بُل، والتي لا تعاني من نفس مستويات تآكل الإطارات التي تواجهها فيراري.

حيث يرى سائق ريد بُل أن التحول الذي طرأ على السيارة بين جولتي أستراليا وإيميليا رومانيا مردة ببساطة إلى أنّ الفريق وجد توازناً أفضل لها.

فقال: "في أستراليا، كان توازن السيارة سيئاً جداً في التصفيات، ومختلفاً للغاية في السباق. هذا أضرّ بنا كثيراً لناحية مستويات تآكل الإطارات خاصة الإطار الأمامي الأيسر".

وأردف: "في نهاية المطاف، هذه حلبة مختلفة تماماً، تبدو فيراري في وضع رائع، لكننا لن نعاني أية مشكلة هنا في حال فهمنا كل شيء بالشكل الأمثل. الإطارات مسألة صعبة التوقع".

وأوضح فيرشتابن أن إجراءات خفض الوزن ساعدته لكنه لم يكن قادراً على تحديد كمية تلك المساعدة.

فقال: "من الصعب التكهن، لأن يوم الجمعة لم يكن مثالياً، المقارنة صعبة للغاية. لكن الشعور بالتأكيد بات أفضل خلف المقود، والسيارة أكثر خفة".

واختتم: "يخامرني شعور أفضل حالياً. لكن السيارات ما زالت جديدة وحساسة للغاية مع الإطارات".