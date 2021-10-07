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فيرشتابن: "ليس هناك ما يقلقني" وتحقيق المركز الثاني "لن يغيّر حياتي"

من قبل:
, محرر

أكد ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، أنه مرتاح تماماً حيال طريقة سير موسمه حتى الآن في الفورمولا واحد، تزامناً مع سعي الهولندي لاستعادة صدارة الترتيب العام من لويس هاميلتون مع الوصول إلى جولة تركيا.

فيرشتابن: "ليس هناك ما يقلقني" وتحقيق المركز الثاني "لن يغيّر حياتي"

لم يتبقَ إلا سبعة سباقات حتى نهاية موسم الفورمولا واحد الحالي، حيث يتصدر هاميلتون سائق مرسيدس الترتيب العام بفارق نقطتين أمام غريمه الهولندي.

وقبيل جائزة تركيا الكبرى على حلبة اسطنبول بارك، شدّد سائق ريد بُل على أنه يقوم بأفضل ما بوسعه، ومهما كانت النتيجة النهائية في ختام الموسم، فإنها لن تغير من حياته.

حيث قال: "لطالما كنت أقدم أفضل ما بوسعي، وأعلم أن الفريق يقدم كذلك أفضل ما بوسعه على الدوام".

وتابع: "إن نجحنا بتحقيق المركز الأول في نهاية الموسم، حينها سيكون ذلك إنجازاً رائعاً، وهذا هو هدفنا، صحيح؟".

وأردف: "لكنني أعتقد أنه وحتى لو أنهينا بالمركز الثاني، سنكون قد قدمنا موسماً رائعاً حتى النهاية، وذلك لن يغير حياتي!".

واسترسل: "أنا أستمتع بعملي وأعتقد أن هذا عامل هام جداً كذلك. بالنسبة لي، ليس هناك  ما أقلق حياله".

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وفي حال نجحت ريد بُل بحسم لقب هذا الموسم، فستنجح بوضع حدّ لهيمنة مرسيدس المطلقة على مجريات البطولة منذ بداية حقبة المحركات الهجينة.

لكن فيرشتابن لا يفكّر كثيراً في النتائج، حيث أوضح أنه يقوم بعمله مع الفريق من دون تشتيت التركيز بالتفكير مسبقاً بنهاية الموسم.

"أعلم أن فريقي يقدم أفضل ما بوسعه، وهم يتوقعون مني تقديم الأفضل. وأنا أحاول على الدوام تقديم أفضل ما يمكن على الحلبة" قال فيرشتابن.

وتابع: "لذا نحن ملتزمون بالطبع وبشكل كامل بتحقيق النجاح معاً، لكن لا يمكن ضمان أي شيء".

وأردف: "علي العمل بشكل جاد مع الفريق ومن ثم سنرى كيف ستكون النتائج في نهاية الموسم".

واختتم: "هل سنحرز المركز الأول أم الثاني؟ لا ندري بعد".

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