فيرشتابن: ليس من الممتع القيادة على حلبة بورتيماو "الزلقة للغاية"

شهدت نسخة العام الماضي من سباق بورتيماو معاناة السائقين من ضعف التماسك طوال عطلة نهاية الأسبوع، خاصة يوم الأحد عندما تهاطلت بعض زخّات المطر قبل الانطلاقة.

وأمل الكثيرون من أنّ إقامة السباق في الربيع ستُساهم في تحسين الوضع، لكنّ السائقين عانوا مجدّدًا خلال مجريات الجمعة.

وأكمل فيرشتابن يومه كثاني أسرع السائقين، حيث كان أبطأ بـ 0.143 ثانية من الأسرع لويس هاميلتون، لكنّه كان منزعجًا من حالة المسار.

وقال الهولندي: "الوضع مخادعٌ للغاية مع هذا الأسفلت مجدّدًا، كان زلقًا للغاية. أعلم أنّ الأمر ذاته ينطبق على الجميع، لكنّ القيادة ليست ممتعة".

وأضاف: "بدا الشعور جيّدًا داخل السيارة، لكن لا يزال هناك عملٌ إضافيٌ لإنجازه للغد بالتأكيد، لكن لا بأس في المجمل".

وقال فيرشتابن أنّ الظروف كانت مشابهة للغاية لظروف سباق العام الماضي، وأنّ خفض الارتكازيّة وتغييرات بنية الإطارات لا تشرح سبب خسارة الكثير من التماسك.

وقال حيال ذلك: "بالطبع تغيّرت الإطارات، وبالطبع خسرنا بعض التماسك على هذه السيارات بالمقارنة مع العام الماضي، لكنّ الوضع كان صعبًا للغاية على المسار".

وأضاف: "ذلك مؤسفٌ كون كلّ شيء يتمحور حول تجهيز الإطارات وحرارتها ولا يجب أن يكون الوضع هكذا. لكن مثلما قلت فإنّ الأمر ذاته ينطبق على الجميع".

كما شاركه هاميلتون الرأي، حيث شعر البريطاني بأنّ بيريللي كانت محافظة للغاية في خيارات إطاراتها لجولة بورتيماو عبر جلبها لتركيباتها الثلاث الأقسى.

وقال البريطاني: "شعرنا أنّ الإطارات كانت قاسية جدًا هنا العام الماضي، وعدنا هنا مجدّدًا وجلبنا ذات الخيارات".

وأضاف: "لذا أرى أنّ الإطارات قاسية جدًا، أعتقد بأنّه كان علينا جلب تركيبات سي2، سي3 وسي4. لكنّ الجميع في ذات المركب وعلينا تجاوز الأمر بشكلٍ ما".

بدوره يرى سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الآخر أنّ التركيز سينصبّ هذه الليلة على الإطارات.

وقال في هذا الصدد: "الوضع مشابهٌ جدًا للعام الماضي على صعيد الأسفلت. يتمحور كلّ شيء حول تشغيل الإطارات في هذه الظروف، وذلك ليس سهلًا. لذا أعتقد بأنّ التركيز الأساسيّ سيتمحور حول فهم هذه الإطارات".