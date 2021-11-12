فيرشتابن: "ليس من الصادم" التواجد خلف هاميلتون في تصفيات البرازيل

رشّح البعض فيرشتابن متصدّر البطولة ليكون الأسرع في إنترلاغوس بعد انتصارَيه المتتاليين في الولايات المتّحدة والمكسيك، حيث قال هاميلتون أنّ منافسة ريد بُل "ستكون صعبةً للغاية".

وأكّدت مرسيدس قبيل التجارب الحرّة الأولى صباح اليوم الجمعة أنّها منحت البريطاني محرّكًا جديدًا وبالتالي تلقيه لعقوبة التراجع خمسة مراكز من مكان تأهّله.

لكنّ مرسيدس قلبت الطاولة إثر ذلك على ريد بُل في التجارب التأهيليّة التي تُحدّد ترتيب انطلاق السباق القصير، حيث تصدّر هاميلتون جميع أقسامها الثلاثة، وتغلّب على فيرشتابن بأربعة أعشارٍ من الثانية في القسم الثالث.

وبحديثه إثر التصفيات، شعر فيرشتابن أنّه لم يكن من المفاجئ أن يخسر أمام هاميلتون بعد تغيير مرسيدس لمحرّكه.

وقال في هذا الصدد: "عندما يحصلون على محرّك جديد فإنّ لديهم طاقة أكثر نهاية هذا الأسبوع، لذا لا يُعدّ ذلك مفاجئًا بالنسبة لي".

وأردف: "أنا سعيدٌ بحلولي ثانيًا، هذا موقعٌ جيّدٌ للانطلاق منه".

وأكمل: "بالطبع دائمًا ما تريد أن تكون أقرب، لكن عليك أن تكون واقعيًا في بعض الأحيان، ولم يكن بوسعنا فعل المزيد".

وتحسّر فيرشتابن على الخطأ الذي ارتكبه في المنعطف ما قبل الأخير من لفّته الأخيرة في القسم الثالث، لكنّه كان متأخّرًا عن هاميلتون بثلاثة أعشارٍ من الثانية في نهاية المقطع الثاني قبل أن يتّسع الفارق في النهاية إلى 0.438 ثانية.

ولن يُطبّق هاميلتون عقوبته إلّا في سباق الأحد الرئيسي، ما يعني أنّه سيبدأ السباق القصير من المركز الأوّل، في ظلّ توافر ثلاث نقاطٍ للفائز به.

وعندما سُئل إن كان يُركّز على الحدّ من الضرر في مواجهة هاميلتون يوم السبت قبيل تطبيق العقوبة، قال فيرشتابن: "أعني أنّه لا توجد الكثير من النقاط لكسبها من السباق القصير بالطبع".

وأضاف: "لذا آمل بالطبع أن نحظى بلفّة أولى جيّدة ونرى ماذا سيحدث منذ ذلك الحين. بالطبع سيكون سباق الأحد هو الأهم".

ويعتقد فيرشتابن بأنّ سيارة ريد بُل ستكون "مختلفة بالكامل" على صعيد وتيرة السباق غدًا السبت كون الأجواء "ستكون حارة أكثر" بعد الظروف الباردة التي شابت التصفيات.

وقال الهولندي: "سيُغيّر ذلك سلوك السيارة أيضاً، لذا سنرى".