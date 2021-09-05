فيرشتابن: ليس من السهل الإيفاء بالتوقّعات عندما تتسابق على أرضك

أحرز فيرشتابن انتصارًا مهيمنًا في سباق هولندا اليوم الأحد لينتقل إلى صدارة الترتيب العام لبطولة السائقين، حيث أبقى على غريمه لويس هاميلتون خلفه طوال السباق.

واستخدمت ريد بُل استراتيجيّة التوقّفين واستجابت لمحاولة مرسيدس التوقّف قبل فيرشتابن لتجاوزه عبر هاميلتون، ما ساعد الهولندي على تحقيق فوز مثير أمام 70.000 من الجماهير الهولنديّة ضمن الجائزة الكبرى الأولى منذ 1985 في البلاد.

وغادر فيرشتابن سيارته ليحظى بصيحات فرح جماهيرية في المدرّجات بعد السباق، وتزيّن بالعلم الهولندي أثناء صعوده إلى منصّة التتويج.

وقال فيرشتابن: "أعلم أنّ للمشجّعين توقّعات عالية عندما تصل إلى هنا".

وأضاف: "بالطبع يريدونك أن تفوز، لكن ليس ذلك أمرًا سهلًا. أعتقد بأنّنا مثلما شاهدنا طوال هذا العام، فعندما نكون متقاربين نحن ومرسيدس، فعليك تقديم الأداء اللازم في النهاية".

وأكمل: "بالطبع كنت راضيًا للغاية بقطب الانطلاق الأوّل، ومن ثمّ الفوز بالسباق كذلك... ما كان حاسمًا اليوم هو الانطلاقة، ومن ثمّ أدرنا الفارق طوال السباق ولم يكن بوسعهم تجاوزنا عبر التوقّف قبلنا".

وأردف: "لكن إنّه لشعورٌ مدهشٌ أن تفوز أمام جماهيرك، لكنّ الملك كذلك كان يُشاهد السباق مع عائلته. كان يومًا مدهشًا".

لكنّ فيرشتابن قال أنّه كان قادرًا على الحفاظ على "تركيزه" وسط الالتزامات الإعلاميّة والواجبات خلال سباق موطنه.

وقال حيال ذلك: "أعلم أنّ عليّ التركيز على القيادة. كانت سلسة وواضحة، لكن بالطبع هناك المزيد من الأشياء التي تُشتتك، خاصة عندما تتواجد على شبكة الانطلاق وتُغادرها وهناك المزيد من الحشود".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا محترفون بما فيه الكفاية للتركيز على عملنا فقط حالما ندخل السيارة".

وتفاجأت مرسيدس بقرار ريد بُل نقل فيرشتابن إلى إطارات "هارد" للفترة الثالثة من السباق، وذلك بعد أن أملت أن يُحاول الفريق استخدام إطارات "سوفت".

وتشبّث هاميلتون في حدود ثانيتين خلف فيرشتابن في الكثير من المراحل من سباق الأحد، لكنّه لم يقترب مطلقًا بما فيه الكفاية للإقدام على محاولة.

وقال في هذا الصدد: "كانت المنافسة متقاربة بيني وبين لويس طوال السباق. كان يضغط عليّ وقدّم بعض اللفّات الرائعة".

وأكمل: "أعتقد بأنّه بعد التوقّف الأخير عندما كان هو على إطارات ميديوم وكنت أنا على هارد، لكنّ ذلك كان كافيًا حتّى النهاية لحسن الحظّ".

واختتم بالقول: "كان من المرضي أن تُكمل 72 لفّة من الضغط هنا. كان ذلك ممتعًا".

الفائز ماكس فيرشتابن، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت