تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا التالي / وولف يتفهّم محاولة بوتاس "اللعوبة" لتسجيل أسرع لفّة
فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى أخبار عاجلة

فيرشتابن: ليس من السهل الإيفاء بالتوقّعات عندما تتسابق على أرضك

قال ماكس فيرشتابن أنّه "لم يكن من السهل مطلقًا" الإيفاء بمستوى توقّعات الجماهير الهولنديّة على حلبة زاندفورت، لكنّه "حافظ على تركيزه" ليفوز بسباق جائزة هولندا الكبرى.

فيرشتابن: ليس من السهل الإيفاء بالتوقّعات عندما تتسابق على أرضك

أحرز فيرشتابن انتصارًا مهيمنًا في سباق هولندا اليوم الأحد لينتقل إلى صدارة الترتيب العام لبطولة السائقين، حيث أبقى على غريمه لويس هاميلتون خلفه طوال السباق.

واستخدمت ريد بُل استراتيجيّة التوقّفين واستجابت لمحاولة مرسيدس التوقّف قبل فيرشتابن لتجاوزه عبر هاميلتون، ما ساعد الهولندي على تحقيق فوز مثير أمام 70.000 من الجماهير الهولنديّة ضمن الجائزة الكبرى الأولى منذ 1985 في البلاد.

وغادر فيرشتابن سيارته ليحظى بصيحات فرح جماهيرية في المدرّجات بعد السباق، وتزيّن بالعلم الهولندي أثناء صعوده إلى منصّة التتويج.

اقرأ أيضاً:

وقال فيرشتابن: "أعلم أنّ للمشجّعين توقّعات عالية عندما تصل إلى هنا".

وأضاف: "بالطبع يريدونك أن تفوز، لكن ليس ذلك أمرًا سهلًا. أعتقد بأنّنا مثلما شاهدنا طوال هذا العام، فعندما نكون متقاربين نحن ومرسيدس، فعليك تقديم الأداء اللازم في النهاية".

وأكمل: "بالطبع كنت راضيًا للغاية بقطب الانطلاق الأوّل، ومن ثمّ الفوز بالسباق كذلك... ما كان حاسمًا اليوم هو الانطلاقة، ومن ثمّ أدرنا الفارق طوال السباق ولم يكن بوسعهم تجاوزنا عبر التوقّف قبلنا".

وأردف: "لكن إنّه لشعورٌ مدهشٌ أن تفوز أمام جماهيرك، لكنّ الملك كذلك كان يُشاهد السباق مع عائلته. كان يومًا مدهشًا".

لكنّ فيرشتابن قال أنّه كان قادرًا على الحفاظ على "تركيزه" وسط الالتزامات الإعلاميّة والواجبات خلال سباق موطنه.

وقال حيال ذلك: "أعلم أنّ عليّ التركيز على القيادة. كانت سلسة وواضحة، لكن بالطبع هناك المزيد من الأشياء التي تُشتتك، خاصة عندما تتواجد على شبكة الانطلاق وتُغادرها وهناك المزيد من الحشود".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا محترفون بما فيه الكفاية للتركيز على عملنا فقط حالما ندخل السيارة".

وتفاجأت مرسيدس بقرار ريد بُل نقل فيرشتابن إلى إطارات "هارد" للفترة الثالثة من السباق، وذلك بعد أن أملت أن يُحاول الفريق استخدام إطارات "سوفت".

وتشبّث هاميلتون في حدود ثانيتين خلف فيرشتابن في الكثير من المراحل من سباق الأحد، لكنّه لم يقترب مطلقًا بما فيه الكفاية للإقدام على محاولة.

وقال في هذا الصدد: "كانت المنافسة متقاربة بيني وبين لويس طوال السباق. كان يضغط عليّ وقدّم بعض اللفّات الرائعة".

وأكمل: "أعتقد بأنّه بعد التوقّف الأخير عندما كان هو على إطارات ميديوم وكنت أنا على هارد، لكنّ ذلك كان كافيًا حتّى النهاية لحسن الحظّ".

واختتم بالقول: "كان من المرضي أن تُكمل 72 لفّة من الضغط هنا. كان ذلك ممتعًا".

الفائز ماكس فيرشتابن، ريد بُل

الفائز ماكس فيرشتابن، ريد بُل

تصوير: صور موتورسبورت

المشاركات
التعليقات
مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا

المقال السابق

مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا

المقال التالي

وولف يتفهّم محاولة بوتاس "اللعوبة" لتسجيل أسرع لفّة

وولف يتفهّم محاولة بوتاس "اللعوبة" لتسجيل أسرع لفّة
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا

1 س
2
فورمولا 1

فيرشتابن يلهب هولندا وينتزع صدارة البطولة بانتصاره في زاندفورت

3 س
3
فورمولا 1

فيرشتابن: ليس من السهل الإيفاء بالتوقّعات عندما تتسابق على أرضك

32 دقيقة
4
فورمولا 1

ساينز "يستحقّ" التعرّض لحادث بعد خطأ الـ 20 سنتيمترًا في زاندفورت

5
دبليو آر سي

الرالي... كلمة تعني "تجمع" وفكرة أبصرت النور من فرنسا في عام 1894

أحدث الأخبار
وولف يتفهّم محاولة بوتاس "اللعوبة" لتسجيل أسرع لفّة
فورمولا 1

وولف يتفهّم محاولة بوتاس "اللعوبة" لتسجيل أسرع لفّة

فيرشتابن: ليس من السهل الإيفاء بالتوقّعات عندما تتسابق على أرضك
فورمولا 1

فيرشتابن: ليس من السهل الإيفاء بالتوقّعات عندما تتسابق على أرضك

32د
مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا
فورمولا 1

مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا

1 س
فيرشتابن يلهب هولندا وينتزع صدارة البطولة بانتصاره في زاندفورت
فورمولا 1

فيرشتابن يلهب هولندا وينتزع صدارة البطولة بانتصاره في زاندفورت

3 س
تغطية مباشرة لسباق جائزة هولندا الكبرى 2021
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة هولندا الكبرى 2021

5 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا

فيرشتابن يلهب هولندا وينتزع صدارة البطولة بانتصاره في زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يلهب هولندا وينتزع صدارة البطولة بانتصاره في زاندفورت

فيرشتابن: ليس من السهل الإيفاء بالتوقّعات عندما تتسابق على أرضك
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: ليس من السهل الإيفاء بالتوقّعات عندما تتسابق على أرضك

ساينز "يستحقّ" التعرّض لحادث بعد خطأ الـ 20 سنتيمترًا في زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز "يستحقّ" التعرّض لحادث بعد خطأ الـ 20 سنتيمترًا في زاندفورت

الرالي... كلمة تعني "تجمع" وفكرة أبصرت النور من فرنسا في عام 1894
دبليو آر سي دبليو آر سي

الرالي... كلمة تعني "تجمع" وفكرة أبصرت النور من فرنسا في عام 1894

وولف يتفهّم محاولة بوتاس "اللعوبة" لتسجيل أسرع لفّة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يتفهّم محاولة بوتاس "اللعوبة" لتسجيل أسرع لفّة

مواعيد عرض جائزة هولندا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة هولندا الكبرى 2021

مرسيدس ستكون سعيدة بالعمل مع ألبون في ويليامز إذا ما سرّحته ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس ستكون سعيدة بالعمل مع ألبون في ويليامز إذا ما سرّحته ريد بُل

أحدث الأخبار

وولف يتفهّم محاولة بوتاس "اللعوبة" لتسجيل أسرع لفّة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يتفهّم محاولة بوتاس "اللعوبة" لتسجيل أسرع لفّة

فيرشتابن: ليس من السهل الإيفاء بالتوقّعات عندما تتسابق على أرضك
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: ليس من السهل الإيفاء بالتوقّعات عندما تتسابق على أرضك

مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا

فيرشتابن يلهب هولندا وينتزع صدارة البطولة بانتصاره في زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يلهب هولندا وينتزع صدارة البطولة بانتصاره في زاندفورت

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.