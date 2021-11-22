فيرشتابن "ليس مصدومًا ولا متفاجئًا" من عقوبة الأعلام الصفراء في قطر

تأهّل فيرشتابن ثانيًا على شبكة انطلاق سباق لوسيل بعد عدم قدرته على منافسة لويس هاميلتون على المركز الأوّل.

لكن اتّضح لاحقًا أنّه سجّل أسرع أزمنته أثناء عبوره لمنطقة أعلام صفراء في نهاية القسم الثالث من التصفيات، وهو ما أدّى إلى استدعائه من قبل المراقبين بعد ظهر الأحد قبل أربع ساعات من السباق.

وفي حين أنّ ريد بُل جادلت المراقبين، فقد تقرّر في النهاية توجيه عقوبة التراجع 5 مراكز للهولندي لفشله في إبطاء سرعته في منطقة الأعلام الصفراء المزدوجة، ما تركه سابعًا على شبكة الانطلاق.

لكنّه تعافى في السباق ليحلّ ثانيًا ويخسر ستّ نقاط فقط لصالح غريمه هاميلتون ضمن معركتهما على اللقب بعد أن سجّل أسرع لفّة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول العقوبة بعد السباق، كشف فيرشتابن أنّه كان يتوقّع عقوبة صارمة منذ ليلة السبت.

وقال في هذا الصدد: "كلّا، علمت أنّني سأتلقى عقوبة منذ مساء السبت، لذا كنت متجهّزًا لها".

وأضاف: "عندما شاهدت النتيجة (التحقيق) فلم أكن متفاجئًا ولا مصدومًا".

وأردف: "تُركّز فحسب، عليك تجاوز بعض السيارات أكثر ممّا تودّ عادة، لكن سار كلّ شيء على نحوٍ جيّد لحسن الحظّ منذ اللفّة الأولى".

وتمكّن فيرشتابن من تجاوز فالتيري بوتاس وكارلوس ساينز الإبن ولاندو نوريس في اللفّة الافتتاحيّة، بل وكاد أن يتجاوز فرناندو ألونسو قبل أن ينسحب من المحاولة.

وبحلول اللفّة الخامسة فقد تقدّم الهولندي إلى المركز الثاني وكان على بُعد أقلّ من أربع ثوانٍ عن هاميلتون المتصدّر، لكنّه افتقر للوتيرة لتقليص الفجوة، قبل أن يُكمل السباق على بُعد 25 ثانية عنه بعد وقفة صيانة أخيرة لتأمين نقطة أسرع لفّة.

ذلك يعني أنّ فيرشتابن لا يزال في صدارة البطولة مع بقاء سباقَين على النهاية، لكنّ أفضليّته أمام هاميلتون تقلّصت إلى ثماني نقاط.

وقال في هذا الصدد: "لم نتمتّع بالوتيرة لمجاراتهم نهاية هذا الأسبوع، وكان الوضع لا بأس به في النهاية. حقّقت أسرع لفّة وأنا سعيدٌ بذلك. تلك نقطة إضافيّة في النهاية".

واختتم بالقول: "كلّ شيء له قيمة في الوقت الحاضر. سأقول بأنّ عطلة نهاية هذا الأسبوع لم تكن الأفضل بالنسبة إلينا بشكلٍ عام، لكن لا يزال أمامنا سباقان والكثير من الأشياء قد تحدث، سنرى".