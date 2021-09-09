فيرشتابن ليس متأكّدًا من أنّ مكاسب ريد بُل "كافية" لمنافسة مرسيدس في مونزا

استعاد فيرشتابن صدارة بطولة السائقين الأحد الماضي عبر فوزه بجائزة هولندا الكبرى على أرضه، ليتقدّم على غريمه لويس هاميلتون بثلاث نقاط.

أمّا ريد بُل فهي تتخلّف عن مرسيدس بـ 12 نقطة في صدارة بطولة الصانعين، لتحصل بذلك على فرصة لإنهاء جفاف ألقابها الذي يعود إلى 2013.

وكانت مرسيدس قد تمتّعت بأداء قويٍ في مونزا على مرّ الأعوام الماضية من خلال وحدة طاقتها المهيمنة وأدائها على الخطوط المستقيمة منذ انطلاق حقبة محرّكات "في6". وفي حين أنّها فشلت في الفوز في نسختَي 2019 و2020، إلّا أنّها فازت في كلّ عام بين 2014 و2018.

في المقابل عانت ريد بُل عادة في مونزا، بالرغم من أنّ الفريق بدا أنّه حقّق تحسّنًا كبيرًا على صعيد أدائه على الخطوط المستقيمة في 2021.

وقال فيرشتابن أنّ ريد بُل ستكون أكثر تنافسيّة بالتأكيد في مونزا هذا العام بالمقارنة مع المواسم السابقة، لكنّه غير متأكّد من أنّ ذلك سيكون كافيًا لمنافستها مرسيدس.

وقال الهولندي: "بالتأكيد نحن أكثر تنافسيّة من الأعوام السابقة، لكنّني لست متأكّدًا ممّا إذا كان ذلك كافيًا لمنافستهم".

وأضاف: "بالرغم من ذلك فإنّ الوضع سيكون مختلفًا نهاية هذا الأسبوع مع اعتماد صيغة سباق التصفيات القصير".

وأكمل: "آمل أن نكون قد قمنا بعملٍ جيّد تحضيرًا لهذا السباق وأن نكون تنافسيين للغاية. من الصعب تحديد موقعنا. لا أتوقّع أن يكون الأداء مشابهًا لما كان عليه في زاندفورت بالتأكيد".

ودخل فيرشتابن النصف الثاني من موسم 2021 متحضّرًا لتلقي عقوبة على شبكة الانطلاق في المراحل الأخيرة من الموسم بعد خسارته لوحدة طاقته الثانية بسبب حادث.

ذلك يعني أنّ الهولندي سيتراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق في أحد السباقات المتبقية، وهو ما قد يُؤثّر على معركته مع هاميلتون.

وعادة ما تميل ريد بُل لاختيار مونزا لتلقي عقوبات شبكة الانطلاق في السابق، وذلك بالنظر إلى أنّ خطوطها المستقيمة الطويلة توفّر الكثير من فرص التجاوز للتعافي والتقدّم في الترتيب.

لكنّ فيرشتابن قال أنّه لا توجد خططٌ لتلقي عقوبة على شبكة الانطلاق نهاية هذا الأسبوع بالنظر إلى تقارب المعركة على اللقب واعتماد سباق التصفيات القصير الذي يُوفّر ثلاث نقاط إضافيّة للفائز يوم السبت.

وقال في هذا الصدد: "لم نتّخذ قرارنا بعد أين سنتلقى العقوبة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ المحرّك الذي لديّ الآن لا يزال جديدًا للغاية، لذا سنرى. بالتأكيد ليست لدينا خطّة لتلقي عقوبة هنا".